A toda la comunidad de San Antonio de Areco sólo me queda decirle un GRACIAS ENORME!

Por una decisión unilateral de Anses ya no pertenezco más al organismo dejando mi lugar como Gerente de dicha dependencia. Más allá de la decisión en sí, quiero agradecer a toda la gente qué pasó por la oficina local de anses de Areco en estos casi 4 años.

Fue una experiencia muy linda y un desafío más que importante.

Lo esencial de todo es el orgullo de haber podido ayudar colaborar y servir que es el rol que le aboca a todo funcionario público. Para lograr dejar la vara muy alta y lograr cosas impensadas hace unos años atrás.

Para ello conté con un equipo de personas en la oficina que son excelentes, que dieron y seguirán dando el todo por el todo por la gente de San Antonio de Areco, Villa Lía y Duggan.

El segundo pilar clave fueron ustedes los vecinos/as que me ayudaron y me enseñaron en todo momento a forjar una relación estrecha, con respeto y de mucho afecto para lograr trabajar a destajo y resolver cada inconveniente que tuvieron.

El tercer pilar a los medios de prensa radiales, televisivos y escritos que fueron un vehículo importantísimo al momento de llevar a la gente información clara, precisa y acertada.

Gracias por su confianza!

El cuarto pilar el querido centro de jubilados que con tanto cariño y respeto nos abrieron las puertas para trabajar codo a codo por nuestros adultos mayores locales. Mi admiración a Chilo López y a la comisión directiva por su trabajo diario.

Créanme que si a esta tarea no se le pone el 100% de tu vida no tiene sentido ser servidor público y así lo fue siempre.

Entender que detrás de cada trámite hay personas esperando, que necesitan de una gestión permanente y eficaz para que la solución llegue.

Fue una experiencia maravillosa por que los que trabajamos en esa oficina sentimos el deber a diario, el agradecimiento de la gente y la exigencia nos convierte en mejores trabajadores.

Algunos de ustedes los conocí mucho a otros algo y algunos no tuve el gusto y el placer de conocerlos pero sepan que aquí van a contar conmigo, que estaré a disposición de cada uno de ustedes para lo que necesiten.

Es un orgullo para mi ser hijo de San Antonio de Areco y haber podido colaborar con él y con los vecinos de Villa Lía y Duggan siempre.

Mi agradecimiento es infinito para ustedes y para el equipo que me acompañó y que seguirá dando lo mejor.

Por último a mi familia, novia y amigos que siempre entendieron la desafiante tarea y dedicación que implicó mi desempeño en el organismo. Gracias por bancarme en este enorme y lindo desafío.

Las decisiones hacen que hoy les diga hasta luego por qué adiós es despedirse para siempre y yo tengo la fe que seguramente nos volveremos a ver.

El resultado más importante más allá de la gestión y los logros conseguidos es caminar con orgullo y con la frente bien en alto y poder mirar a cada uno a los ojos y saludarlos siempre con una sonrisa sabiendo que di todo siempre.

Gastón Doré