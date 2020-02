En la mañana del pasado lunes se desarrolló una conferencia de prensa en el Hospital “Emilio Zerboni”, convocada por el intendente para informar sobre diversas acciones desarrolladas con el objetivo de mejor la situación de la salud en el distrito tras el estado de deterioro en que se encontró al asumir esta gestión.

Se encontraban presentes el intendente Francisco Ratto, el Secretario de Salud Fernando Spina, el director del Hospital Luis Carmena, el codirector Juan Miguel Caracoche y la coordinadora de Centros de Atención Primaria, Mariana Fernández a quienes se sumó luego el administrador del nosocomio Adrián Romano.

Ratto manifestó que el acto era para comunicar algunas novedades en el área cumpliendo con el compromiso electoral y junto al equipo de salud que lo acompaña- solo faltó Favio Crudo por otros compromisos -, anunciando que el Hospital volverá a tener jefaturas en cada área jerarquizando así la gestión con profesionales de reconocida trayectoria, que ya prestan servicios, por concurso y destacó el trabajo del equipo de salud que- a tan solo 60 días de gestión-, evaluó cada uno de los proyectos presentados por los concursantes.

Spina como Secretario de Salud, agradeció la confianza recibida y agregó que no se hizo desde el punto solamente técnico sino todo lo que abarca para la gestión hospitalaria lográndose gran respuesta ante esta modalidad que no existía y que para el vecino parecía lejano pero su resultado se verá en el futuro.

Mariana Fernández reafirmó los conceptos vertidos y destacó la coordinación en enfermería tan importante en la atención primaria.

Carmena en su particular estilo de expresión anticipó que no se pretende cubrir todo en este caso tiempo pero- dijo-,“pongamos el carro en movimiento que los melones se acomodan solos” , celebró que las elecciones de coordinadores no se hizo mediante “dedocracia” sino con democracia y que quedan aún algunas áreas sin cubrir haciendo hincapié en el sector Guardias que es la más difíciles de lograr y que no se trata de bajos salarios ya que se encuentran entre las mejores pagas de la región, aseguro.

Luego informó que los cargos se eligieron por concurso, que entre los elegidos- hubo muy buenos proyectos-, cada uno se deberá hacer responsable de cada área, que los mismos son profesionales que hace años trabajan en el Hospital, que se terminó aquello de “tirar pelota para arriba”, que los cargos no son por cuatro años sino que se evaluarán anualmente, haciendo las correcciones necesarias y asegurando que habrán de ser estrictos y realistas, se analizarán con objetividad dejando de lado lo de que “nadie quiere escuchar malas noticias.”

El director también manifestó que próximamente se pondrá en ejecución el servicio de satisfacción del paciente para lo que pidió colaboración de la gente para que califique la atención en todo sentido desde el médico, la enfermara, la comida, limpieza y la administración recalcando que lo más importante para la gestión es el paciente más aún teniendo en cuenta que este Hospital es el único efector de salud del distrito.

Con el lema de que no se trata de llorar por lo que se hizo o lo que no se hizo, recalcó la mirada al futuro con firmas de convenios de colaboración con empresas, con la Universidad- UNSAdA -, tratando de lograr una permanente capacitación porque dijo, “la población merece atención y profesionales acordes con la mejor medicina,” mencionando luego los nombres de los jefes de cada área.

Carmena no eludió el tema económico, ante la difícil situación del Municipio-, destacando que se acabaron las excusas, que hay que mejorar en serio, que se cuida mucho las compras ya que el dinero es de la comunidad, que pide paciencia ante los cambios expuestos y lo que vendrán destacando la labor de la agente Liliana Celié en la búsqueda de soluciones .

Como cierre, Ratto felicitó al equipo de salud, destacó que considera que esta es una gran noticia y un salto de calidad, que se enorgullece en de lo que se va logrando en dos meses de gestión, que ya se trabaja en adecuar instalaciones del Tiro Federal donde funcionará un Centro de Atención Primaria para los barrios de tras el río Areco.

Finalmente adelantó que, por idea del doctor Carmena, se hará un concurso entre estudiantes para que elaboren un logotipo del Hospital como una manera de lograr un más interesante sentido de pertenecía hacia el mismo.