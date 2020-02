En nota con el doctor Favio Crudo, titular y uno de los creadores de ADESAR- Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional-, el profesional manifestó que el organismo no gubernamental crece y en algunos aspectos más de lo pensado, tiene proyectos en diferentes lugares- algunos en San Antonio de Areco, la región y el NOA-, en todo el norte es muy reconocida, asegurando que el cambio de gobierno en Salta no produjo cambios, que en los pueblos originarios hubo movimientos generales, políticos y de organización-, y en ese marco, llegó Naciones Unidas a través de su Oficina de Relaciones internacionales,- “nos convoca para exponer nuestras visiones y el jueves 6 el ACNUR- Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados-, junto con UNICEF, Cruz Roja y el Responsable de Cooperación de la Comunidad Europea invitaron a una reunión en Salta”.

Asistieron y se enteraron de que hay interés en apoyar y fueron anoticiados de una línea de subsidios por 6 millones de euros de la Comunidad Europea para trabajos socio sanitarios que estará a disposición de Argentina; si bien lleva importantes trámites para acceder a ellos- dijo Crudo-, en ese sentido ADESAR lleva cierta ventaja por ser una de las organizaciones que trabaja en el lugar desde 2013, conoce el terreno, los actores, la problemática y la geografía, muchas veces más que los propios funcionarios y se abren posibilidades para una profundización de su trabajo.

ADESAR tiene una dinámica a través de muchos años, relacionada con la Fundación Mundo Sano que financia algunos proyectos, y se ha trabajado mucho también en Bolivia, en la triple frontera del lado paraguayo, en una etapa donde ya no trabajan tanto directamente sino más bien en capacitar a los actores locales y supervisar y coordinar.

Se aprovechó esa reunión para tener entrevistas con la Ministra de Salud de Salta Josefina Medrano y otros funcionarios de rango con idea de coordinar mejor las acciones.

También tuvieron convocatoria del Ejército Argentino de la base NOA para ver posibilidad de trabajar en conjunto aprovechando su logística que permite llegar a lugares inaccesibles en algunas épocas del año y Mariana Fernández que coordinó acciones en terreno la semana pasada también trabajó junto con Ejército con acciones que tienen que ver con atención de, por ejemplo, brindar agua segura a comunidades que están muy alejadas o aisladas.

El Proyecto Triple Frontera fue presentado en cinco Premios Internacionales y se está en vías de publicar las experiencias en revistas internacionales y esto les brinda la satisfacción de trabajar en terreno, ser reconocido internacionalmente y también presentad la publicación que se hizo sobre el proyecto en la reunión de la Organización Panamericana para la Salud que también los invitó a que sea difundido por la misma oficina de OPS.

Los millones de Euros en calidad de subsidios están destinados a Argentina y para acceder a alguna parte de los mismos hay que hacer presentaciones que a veces son kilométricas y su destino es solventar proyectos y estimula la asociación entre organismos para presentarse a concursar y no es el monto total para un solo proyecto; se verá de hacerlo con diferentes proyectos algunos más sanitarios otros sociales. El proceso es: se hace la convocatoria, no es fácil presentarse porque hay que reunir muchos requisitos, formatos, avales, pero quienes integran ADESAR consideran que están en condiciones, tiene espalda para hacerlo y sería un gran espaldarazo lograr esa presencia en ámbitos internacionales; se tienen mucha fe porque, además, cada vez son más miembros y con mayor experiencia.

Hay dos o tres líneas que generan trascendencia por el trabajo, en otros países, firmas de convenios y el trabajo van llevando al conocimiento y por otro lado las publicaciones internacionales donde ya presentaron trabajos y tener robustez para acceder a otras relaciones a través de convenios con universidades como en Estados Unidos en la de Pensilvania y otras, que permiten participar en otros foros y presentar trabajos con los que ADESAR puede calificar con premios internacionales.

El grupo humano de ADESAR está conforme y contento con lo hecho y recordó Crudo que empezaron en 2007 siendo algunos de los integrantes ex funcionarios de áreas de salud de San Andrés de Giles, Carmen y San Antonio de Areco, para volcar sus experiencias que interesaban por cuestiones sanitarias, y no quedaran atadas a los vaivenes políticos donde pasa uno, viene otro y termina con lo anterior, no se aprovechan las experiencias ni los conocimientos; recordó que en esos tiempos contribuían con el equivalente a lo que hoy serían 100 pesos cada uno como para hacer algunas fotocopias o pequeñas compras, con la guía de quien fuera el profesor Olindo Martino, con profesionales como Fernando Spina, Mariana Fernández y Mursicatto entre ellos, muchos de los cuales siguen en la institución.

Aquello pensado en 2007 tuvo un gran avance y fue creciendo al punto, a veces, de verse sobrepasados por las actividades y hoy se encuentra en el Norte Argentino a cientos de personas con desarrollo de habilidades individuales no descubiertas, con condiciones diferentes a lo habitual, llegando a atender a decenas de embarazadas en una semana y cubriendo necesidades inimaginables en lugares abandonados y, por ende, sumamente vulnerables.

También rescatamos de la charla con el médico las relaciones entabladas con organismos valiosos como la UNSAdA- Universidad Nacional de San Antonio de Areco-, a través de su Rector Jerónimo Ainchil y su vice Silvina Sansarricq, con los que ahora se trabaja en una fuerte propuesta referida a los trabajadores sanitarios de San Antonio de Areco.

Respecto a su vida pública personal Favio aseguró que en algún momento pensó que se había terminado esa etapa como algo superado y se dedicó mucho a ADESAR hasta que Fernando Spina- hoy Secretario de Salud de Areco-, lo convocó y, pensando en poder desarrollar lo aprendido y trabajar con gente perteneciente a ADESAR era muy gratificante, acomodó sus tiempos para poder reencontrarse con amigos como Luis Carmena, también iniciador de aquel grupo-, y era volver a juntarse de nuevo para lo público.

ADESAR crece, es un ejemplo privado cubriendo funciones que, según el criterio de este medio-, debieran ser acciones del Estado, pero, más allá de eso, da un ejemplo a seguir en canto a trabajo en equipo, serio, con objetivos claros y trabajo concreto y profundo. Muy bien.