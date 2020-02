Daiana frenó, hizo marcha atrás, se acercó al hombre de mirada perdida y le pidió sacarle una foto. “Se presentó y me contó que se llamaba Carlos Viganego. Me contó que era el viejo panadero del pueblo. Unos días atrás un amigo me había preguntado si había probado las tortitas negras de la histórica y emblemática panadería. Pero yo nunca había visto una panadería. Hasta ese día”.

La joven, que dice no creer en las casualidades, había empezado a sentir fuerte la necesidad de un vuelco en el plano laboral. Ya se había mudado de Vagues, otro pueblito satélite de Areco, y ahora iba atrás de la siguiente meta. “Viví 15 años en Vagues. Areco tiene tres pueblitos satélites: Vagues, Duggan y Villa Lía. Vagues es más bien un caserío, tiene muy poquitos habitantes, como mucho 10 casas. Duggan tiene como 1000 habitantes estables, más la gente que se suma con sus casas de fin de semana. Después de dedicarme más de 12 años a la hípica con caballos de carrera y polo, sentí que cumplí una etapa. El año pasado fue un año visagra en donde me tomé un tiempo para ver hacia a dónde seguir”.