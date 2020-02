El jefe comunal de San Antonio de Areco recibió a GLP en su despacho para contar como encontró el distrito, cuáles son las claves de su gestión y cómo planea ayudar para el crecimiento de la economía local.

Mirá el video de la entrevista al final de la nota.

-¿Qué significó el triunfo para tomar el mando de la intendencia?

-Bueno, fue muy difícil. Si tenemos en cuenta los resultados de las PASO, nosotros habíamos perdido por 10 puntos y la otra fuerza había pasado el 50 por ciento de los votos. Más allá de eso, hicimos un esfuerzo enorme para poder revertir la elección y lo logramos. Al día siguiente de las PASO, nos pusimos a trabajar con la clara intención de revertir una elección que venía muy dura, porque venía muy fuerte (Alberto) Fernández en la Nación, (Axel) Kicillof en la provincia y nosotros acá habíamos perdido, entonces era una apuesta dificilísima y había que ponerle muchas ganas y bueno, eso hicimos. Terminamos ganando por casi 8 puntos. No era el contexto más favorable para Juntos por el Cambio.

-Incluso aquí se le ganó a Francisco Durañona, quien se había como un político de referencia seccional…

-Sí, pero casualmente la boleta que él encabezaba, que era la de senadores, perdió en nuestro pueblo. En San Antonio de Areco, la boleta de Juntos por el Cambio triunfó en los cinco cuerpos.

-Ya sentado en el sillón de jefe comunal, ¿Cómo encontró el municipio? ¿En qué estado?

-Muy desparejo, con áreas muy desordenadas. Con una cuestión económica por resolver, con una deuda inmensa que estamos resolviendo e intentando solucionar de formas distintas. Comprando mejor, buscando un mejor precio; Tratando de recaudar dinero, porque muchos contribuyentes habían dejado de pagar y evitando gastos superfluos y cosas que no sirven para nada y que en algún momento se gastó, por ejemplo: algunos alquileres y cosas que no le traían ningún beneficio al municipio. Le estamos dando mucha prioridad a los insumos hospitalarios, que había mucha deuda con eso. También a los proveedores locales, porque, ese dinero repercute directamente en San Antonio de Areco, esa extensa deuda donde se debía mucha plata, no solo de meses, sino de años atrás. Por eso, como cuestión estratégica, decidimos pagarles a los locales.

EL MUNICIPIO DEBE UNA FACTURA DE LUZ DE 25 MILLONES DE PESOS A LA COOPERATIVA LOCAL SUMADO A LAS DEUDAS DE GAS, CORREO Y TELÉFONO.

-Usted dijo que iba a realizar un informe sobre lo encontrado…

-Sí, cuando asumí le conté al pueblo de San Antonio de Areco que les iba a decir la verdad, aunque duela. Tanto yo como mi equipo somos empleados del pueblo, entonces el pueblo necesita saber la verdad. En ese sentido, cuando se inaugure el período de sesiones ordinarias, voy a contar el diagnóstico de cómo encontré el municipio área por área.

Algunas están funcionando de manera increíblemente deficitaria y de forma muy mala. Mucho ya está en funcionamiento y lo estamos corrigiendo de acuerdo a nuestra gestión y se ha avanzado bastante para haber pasado solo dos meses.

Por ejemplo, el hospital, a partir de ahora, va a pasar a tener jefatura en todos los servicios, algo que no ocurría, era una especie de anarquía. Enfermeros por un lado, médicos por el otro y cada especialidad se manejaba de acuerdo a cada profesional. Hoy por hoy vamos a incorporar una coordinación total en ese aspecto.

GLP