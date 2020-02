Elizabeth Vernaci, quien el lunes generó polémica en su programa radial «La Negra Pop» por afirmar que «Jujuy es Bolivia», tuvo que salir a pedir disculpas tras ser destrozada en las redes sociales.

«La palabra no es solo del que la dice, también es del que la escucha. Y si el que lo escucha, escucha algo que le hace ruido, que le ofende, que le hace mal, hay algo en esa palabra dicha que uno tiene que replantearse. Ayer me tocó a mí. Lapidación pública. Creo que es lo más parecido a cuando pedían ‘que los cuelguen en la Plaza de Mayo’ así aprenden», comentó primero.

En ese sentido, siguió: «Mis oyentes entendieron perfectamente de qué estábamos hablando, la chicana que estábamos haciendo con el operador. No era siquiera un chiste, era una chicana, una cosa interna. Es un papel que él ocupa. Cada uno sabe en los trabajos dónde está parado y dónde se ofende y no. Esto que tendría que haber sido privado, fue público porque hacemos todo al aire. No se entendió, se entendió mal, se descontextualizó con mala leche quizás».

«Pero yo les quiero hablar a los que de buena voluntad creyeron en eso y creen que odio Jujuy y a los jujeños. A esa gente le quiero hablar, porque no es así. No tendría ningún motivo para hacerlo», cerró.

