BOLETIN N° 169/20 25 de FEBRERO de 2020.-
SOLICITUD DE PASES AL 25/02/20
|
4925039
|VILLALBA
|FACUNDO JOAQUIN
|
49919707
|
27/11/2009
|VICTORIA
|SADA
|QUILMES
|
MERCEDES
|
DEFINITIVO
|
17/02/2020
|
3297398
|DOMANCICH
|TOMAS ANTONIO
|
41074501
|
15/04/1998
|EL FRONTON
|MERCEDES
|VILLA MANCHI
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
19/02/2020
|
3297378
|FERNANDEZ FERRARIS
|AUGUSTO
|
42876733
|
24/05/2000
|EL FRONTON
|MERCEDES
|VILLA MANCHI
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
19/02/2020
|
4703668
|SCHEFER
|CARLOS ERNESTO
|
34787877
|
19/03/1990
|EL FRONTON
|MERCEDES
|VILLA MANCHI
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
19/02/2020
|FERREIRA
|DIEGO
|
43800440
|
11/09/2001
|INDEPENDIENTE
|SADA
|A. BROWN
|
ARRECIFES
|
A PRUEBA
|
20/02/2020
|COSERES
|BRAIAN
|
40869330
|
7/12/1998
|LOS 14
|SADA
|A. BROWN
|
ARRECIFES
|
A PRUEBA
|
20/02/2020
|
3646786
|BOURDIEU
|MAXIMILIANO
|
35053785
|
15/05/1991
|SAN CARLOS
|SADA
|G. y ESGRIMA
|
CHIVILCOY
|
A PRUEBA
|
20/02/2020
|
4887284
|SILVA
|ENZO NEHUEN
|
48433993
|
27/03/2008
|LA CUMPARSITA
|SADA
|SAN CARLOS
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
24/02/2020
|
3646498
|LANZO
|BAUTISTA
|
44932008
|
3/02/2003
|INDEPENDIENTE
|SADA
|SAN CARLOS
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
24/02/2020
|
4883677
|KUSSMAN
|IAN
|
47738610
|
11/07/2007
|INDEPENDIENTE
|SADA
|SAN CARLOS
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
24/02/2020
|
3114479
|ROMERO
|MARCELO DANIEL
|
39757474
|
26/06/1996
|HURACAN
|AFA
|SAN CARLOS
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
24/02/2020
|
3668824
|LUCENA
|RAMIRO GABRIEL
|
39281599
|
10/07/1996
|PEÑA B. JUNIORS
|ARRECIFES
|SAN CARLOS
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
24/02/2020
|
3646482
|FERNANDEZ SPINETTA
|MANUEL
|
44824686
|
28/05/2003
|INDEPENDIENTE
|SADA
|SAN CARLOS
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
24/02/2020
|
3654019
|COTAR
|SANTIAGO
|
45520012
|
4/09/2003
|INDEPENDIENTE
|SADA
|SAN CARLOS
|
SADA
|
DEFINITIVO
|
24/02/2020
1) Se RECUERDA a los Señores directivos el tiempo estipulado de días (10) para informar a esta Secretaria, para CONCEDER o DENEGAR el pase del Jugador solicitado, vencido dicho plazo se considera PASE OTORGADO.
2) Los Jugadores Mayores de veinticinco (25) años no pueden ser DENEGADOS.
3) Los Jugadores en condición de LIBRE no pueden ser DENEGADOS, si informado si pesa alguna sanción administrativa dentro de la Institución.
CAMPEONATO ORGANIZADO POR LOS CLUBES DE ARECO..
|RESULTADOS
|SEMIFINALES
|SUB 13
|2
|HURACÁN
|Vs.
|SAN PATRICIO
|0
|SUB 13
|2
|RIVADAVIA
|VS.
|RIVER PLATE
|0
|1ª CATEG.
|1
|HURACÁN
|Vs.
|SAN PATRICIO
|1
|Penales
|4
|HURACÁN
|Vs.
|SAN PATRICIO
|5
|1ª CATEG.
|2
|RIVADAVIA
|Vs.
|UNIDOS
|2
|Penales
|5
|RIVADAVIA
|Vs.
|UNIDOS
|4
|PRÓXIMA FECHA – DOMINGO 01/03/2020 – FINALES
|CATEGORIA
|HORA
|CLUB
|CLUB
|SUB 13
|18:30
|HURACAN
|Vs.
|RIVADAVIA
|1ª CATEGORIA
|19:45
|RIVADAVIA
|Vs.
|SAN PATRICIO