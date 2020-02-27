Liga Deportiva de San Antonio de Areco. Boletín Nº 169/20

febrero 27, 2020 - Información General - no comments

 

 

 

 

BOLETIN N° 169/20                                                                                               25 de FEBRERO de 2020.-

SOLICITUD DE PASES AL 25/02/20

4925039

 VILLALBA FACUNDO JOAQUIN

49919707

27/11/2009

 VICTORIA SADA QUILMES

MERCEDES

DEFINITIVO

17/02/2020

3297398

 DOMANCICH TOMAS ANTONIO

41074501

15/04/1998

 EL FRONTON MERCEDES VILLA MANCHI

SADA

DEFINITIVO

19/02/2020

3297378

 FERNANDEZ FERRARIS AUGUSTO

42876733

24/05/2000

 EL FRONTON MERCEDES VILLA MANCHI

SADA

DEFINITIVO

19/02/2020

4703668

 SCHEFER CARLOS ERNESTO

34787877

19/03/1990

 EL FRONTON MERCEDES VILLA MANCHI

SADA

DEFINITIVO

19/02/2020
FERREIRA DIEGO

43800440

11/09/2001

 INDEPENDIENTE SADA A. BROWN

ARRECIFES

A PRUEBA

20/02/2020
COSERES BRAIAN

40869330

7/12/1998

 LOS 14 SADA A. BROWN

ARRECIFES

A PRUEBA

20/02/2020

3646786

 BOURDIEU MAXIMILIANO

35053785

15/05/1991

 SAN CARLOS SADA G. y ESGRIMA

CHIVILCOY

A PRUEBA

20/02/2020

4887284

 SILVA ENZO NEHUEN

48433993

27/03/2008

 LA CUMPARSITA SADA SAN CARLOS

SADA

DEFINITIVO

24/02/2020

3646498

 LANZO BAUTISTA

44932008

3/02/2003

 INDEPENDIENTE SADA SAN CARLOS

SADA

DEFINITIVO

24/02/2020

4883677

 KUSSMAN IAN

47738610

11/07/2007

 INDEPENDIENTE SADA SAN CARLOS

SADA

DEFINITIVO

24/02/2020

3114479

 ROMERO MARCELO DANIEL

39757474

26/06/1996

 HURACAN AFA SAN CARLOS

SADA

DEFINITIVO

24/02/2020

3668824

 LUCENA RAMIRO GABRIEL

39281599

10/07/1996

 PEÑA B. JUNIORS ARRECIFES SAN CARLOS

SADA

DEFINITIVO

24/02/2020

3646482

 FERNANDEZ SPINETTA MANUEL

44824686

28/05/2003

 INDEPENDIENTE SADA SAN CARLOS

SADA

DEFINITIVO

24/02/2020

3654019

 COTAR SANTIAGO

45520012

4/09/2003

 INDEPENDIENTE SADA SAN CARLOS

SADA

DEFINITIVO

24/02/2020

 

1)      Se RECUERDA  a los Señores directivos el tiempo estipulado de días (10) para informar a esta Secretaria, para CONCEDER o DENEGAR el pase del Jugador solicitado, vencido dicho plazo se considera PASE OTORGADO.

2)      Los Jugadores Mayores de veinticinco (25) años no pueden ser DENEGADOS.

3)      Los Jugadores en condición de LIBRE no pueden ser DENEGADOS, si informado si pesa alguna sanción administrativa dentro de la Institución.

CAMPEONATO ORGANIZADO POR LOS CLUBES DE ARECO..

 

          RESULTADOS  SEMIFINALES
SUB 13 2 HURACÁN Vs. SAN PATRICIO 0
SUB 13 2 RIVADAVIA VS. RIVER PLATE 0
1ª CATEG. 1 HURACÁN Vs. SAN PATRICIO 1
Penales 4 HURACÁN Vs. SAN PATRICIO 5
1ª CATEG. 2 RIVADAVIA Vs. UNIDOS 2
Penales 5 RIVADAVIA Vs. UNIDOS 4

 

 

PRÓXIMA FECHA – DOMINGO 01/03/2020 – FINALES
CATEGORIA HORA CLUB CLUB
SUB 13 18:30 HURACAN Vs. RIVADAVIA
1ª CATEGORIA 19:45 RIVADAVIA Vs. SAN PATRICIO