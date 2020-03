En su mejor momento deportivo y tras casi 9 años, Lucas volverá a competir en su natal San Antonio de Areco.

Luego del campeonato argentino en la Junior, la pasada temporada y el triunfo del último fin de semana en Toledo con el Peugeot 208 Maxi Rally, no se quiso perder esta oportunidad de mostrar su nueva máquina ante el pueblo arequero, en el comienzo del certamen Federal.

Lucas vivirá el próximo fin de semana un momento muy especial, porque volverá a correr de local, luego de casi nueve años y más teniendo en cuenta que lo hará atravesando su mejor momento deportivo, luego de obtener el campeonato argentino de la clase Junior en 2019 y, tras el salto de clase, lograr el triunfo en la Copa Pirelli, entre los protagonistas de la clase RC2, el último fin de semana en Toledo (Córdoba), donde el campeonato nacional de la especialidad arrancó el certamen 2020.

La cita será en su ciudad natal, San Antonio de Areco, allí el Rally Federal comenzará con la actividad de la temporada y Lucas no se quiso perder la oportunidad de presentarse ante sus familiares, amigos y vecinos arequeros, que tanto lo han apoyado en los últimos años, siguiendo sus presentaciones a lo largo y ancho del país.

“Queremos aprovechar esta carrera para presentar el auto con el que estamos compitiendo en el Rally Argentino, y que se pueda dimensionar en el pueblo, lo que con mucho esfuerzo estamos haciendo”, comenzó diciendo Machado.

“Desde el año 2011 que no corro en Areco, en esa oportunidad lo hice con un Mitsubishi, pero en una carrera muy complicada en lo climático, donde sólo se pudieron correr, si no me equivoco, cuatro tramos… Vamos a hacer un esfuerzo muy grande, porque venimos de correr el pasado fin de semana, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir este momento con la gente de la ciudad”, agregó el piloto del Peugeot 208 Maxi Rally Turbo.

Enfocándose en el año deportivo, dentro del argentino sostuvo: “Va a ser un año de adaptación sobre el Maxi Rally, sobre todo cuando lleguemos a correr en terrenos montañosos. Con Matias (Aranguren, su navegante en el mencionado campeonato) trabajamos en la continuidad de lo que comenzamos en el Junior, esperemos que el presupuesto nos permita completar el año deportivo. Estoy más que satisfecho por lo del fin de semana pasado, porque no esperamos el triunfo en la primera del año, más teniendo en cuenta el salto de categoría”, resaltó el último campeón argentino de la divisional Junior, que en esta oportunidad será navegado por Ernesto Sardo, un familiar que siempre estuvo al lado y apoyó al piloto arequero en su carrera deportiva.

La actividad del Rally “Pagos del Areco” dará comienzo el viernes, con las tareas de reconocimiento y shakedown, mientras que por la noche se llevará a cabo la habitual largada simbólica sobre la rampa, que estará ubicada en la Plaza Ruiz de Arellano, frente al Palacio Municipal.

