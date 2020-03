Este sábado se festeja el Día del Hincha de Racing. ¿Por qué? El 07/03/99, la Academia no pudo debutar en el Clausura por impedimento de la Justicia, pero los fanáticos coparon el Cilindro igual. Una historia de amor.

No había partido por mirar, pero los hinchas coparon la cancha igual.

El 7 de marzo no es una jornada más en el calendario de la Academia. Desde hace varios años, se festeja el Día del Hincha de Racing, producto de una multitudinaria muestra de amor ocurrida en esa fecha, pero en el año 1999: aquella vez, miles de fanáticos coparon el Cilindro, pese a que la Justicia inhabilitaba al club de Avellaneda a debutar en el Clausura.

“Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir”. Aquella frase pronunciada tres días antes por Liliana Ripoll, la síndico que estaba a cargo de la institución desde 1998 producto de la quiebra, desencadenó esta muestra de amor sin precedentes en la historia de nuestro fútbol. Luego de que la Sala II de Cámara de Apelaciones de La Plata ordenara la clausura y la liquidación de todos los bienes del club, la Academia no podía ni siquiera jugar ese domingo 07/03 contra Talleres por la primera fecha del torneo. Sin embargo, más de 30 mil hinchas coparon el Cilindro igual.

Dos días después de aquel día, la Cámara de Apelaciones rectificó el fallo y decretó que el club podía continuar abierto y seguir funcionando. De allí en más, Racing inició un duro proceso para levantarse de esa crisis que tuvo otros capítulos complicados. En agosto de ese año, por ejemplo, los hinchas volvieron a actuar e impidieron que la sede de Villa del Parque fuera rematada.

Cómo no se me van a caer las lágrimas si de pendejo te sigo, junto a Racing siempre a todos lados. Cómo el corazón no va a estar pidiendo a gritos salir del pecho si nos bancamos una quiebra, un descenso y fuimos alquilados. ¿Cómo Academia? Porque no me olvido ese día, que una vieja chiflada decía, que Racing no existía, que tenía que ser liquidado. Tampoco me olvido que llenamos nuestra cancha y no jugamos… Mucho menos que defendimos del remate en nuestra sede…