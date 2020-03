RMC BUENOS AIRES 2020 – 1ª FECHA ARRANCÓ CON PODIO EN LA MINI MAX Un buen trabajo cumplió el representante de San Antonio de Areco, Thiago Falivene, en la fecha inaugural de la temporada 2020 de Rotax Buenos Aires.

Foto: © Juan P. Casella Debutando oficialmente en la divisional Mini Max, el campeón Sudamericano 2019, fue uno de los protagonistas principales en este inicio de campeonato. Dominando desde los entrenamientos previos, Thiago fue el más veloz en la clasificación del día sábado y así se quedó con la pole position. Posteriormente, y para completar la primera jornada de actividad oficial, el pupilo del Trillo Racing, se quedó con la primera manga clasificatoria, mientras que en la segunda, finalizó en el 6º lugar.

Por su parte, el día domingo, volvió a triunfar en la 3ª y última batería, ganando de punta a punta. En la final, Thiago partió desde la primera fila e intentó llegar a la punta. A pesar de sus esfuerzos, no sólo no consiguió llegar a liderar, sino que sobre los giros finales, fue superado, arribando a la bandera de cuadros en la 3ª colocación. Una vez en el parque cerrado, la joven promesa de Areco comentó: “Fue muy buena fecha. Pudimos hacer la pole, ganar dos mangas y sumar puntos importantes para el campeonato”, al tiempo que agregó: “Fuimos protagonistas todo el fin de semana. En la final me empezó a salir mucho de cola del karting y no lo podía llevar muy bien. Eso me complicó mucho. Pero por lo menos pudimos quedar terceros y quedamos cerca en el campeonato”, señaló Cerrando su relato agradeció: “Quiero agradecer el apoyo de siempre a Construcciones Falivene, Falucho Automotores, Maderera Esmoirs, Lo de Yanni, Transporte Ricardito, Perfumería Varela, Nutribón, y por supuesto al Trillo Racing, a mi familia, mis padres y mi hermano Jenaro y mis amigos”.

Foto: © Juan P. Casella Con estos resultados, Thiago Falivene se ubica segundo en el torneo de la Mini Max con 82 puntos, quedando a tan solo 7 puntos del líder. Su próxima presentación por este certamen, camino a la Grand Finals Rotax en Bahreín, será los días 28 y 29 de este mismo mes, en el kartódromo porteño. Previo a ello, el próximo fin de semana se estará presentando en la fecha inicial de la categoría PAKO, en Zárate. RMC BUENOS AIRES 2020 – 1ª FECHA

Kartódromo “Ciudad de Zárate”, Zárate (Buenos Aires) MINI MAX

Clasificación: 1. Falivene, Thiago 47,649 1ª Manga: 1. Falivene, Thiago, 2. Alessi, Juan I., 3. Torres, Valentino, 4. Baztarrica, Santiago, 5. Fuca, Nicolás, 6. Giordano, Dante, 7. Escalón, Nicola, Ex. Pérez, Ayrton. 2ª Manga: 1. Alessi, Juan I., 2. Pérez, Ayrton, 3. Torres, Valentino, 4. Baztarrica, Santiago, 5. Giordano, Dante, 6. Falivene, Thiago, 7. Fuca, Nicolás, 8. Escalón, Nicola. 3ª Manga: 1. Falivene, Thiago, 2. Pérez, Ayrton, 3. Alessi, Juan I., 4. Baztarrica, Santiago, 5. Giordano, Dante, 6. Fuca, Nicolás, 7. Escalón, Nicola, Nc. Torres, Valentino. Final: 1. Alessi, Juan I., 2. Pérez, Ayrton, 3. Falivene, Thiago, 4. Torres, Valentino, 5. Baztarrica, Santiago, 6. Fuca, Nicolás, 7. Giordano, Dante, 8. Escalón, Nicola. Campeonato Extraoficial: 1. Alessi, Juan I. 89 – 1v, 2. Falivene, Thiago 82, 3. Pérez, Ayrton 71, 4. Torres, Valentino 53, 5. Baztarrica, Santiago 53, 6. Fuca, Nicolás 42, 7. Giordano, Dante 39, 8. Escalón, Nicola 30. Para más información sobre los campeonatos en los que participa Thiago Falivene ingresar a www.e-kart.com.ar. Zárate (Buenos Aires), 07-08/03/2020

Informó: E-Kart Virtual Press

Cel +54 911 5626 6538