Martín Sturla, presidente de ARPA- Asociación Regional de Productores de Areco-, se manifestó respecto al cese de comercialización por parte de productores agropecuarios y dijo que es el producto de un conglomerad de gente fastidiada y muy frustrada por ver una Argentina que no sale de su asombro por que se sigan practicando las mismas recetas desde hace 70 años sabiendo que los resultados serán los mismos.

Agregó que “las entidades querían, en la medida de lo posible, respetar estos tres mes desde la asunción de Fernández pero la realidad dice que los nos no dan ninguna importancia y, especialmente a los productores menores, con lo cual no había otra opción que manifestar ese fastidio con un cese de comercialización que es simbólico, sin desabastecimiento ni corte de rutas sino como un llamado de atención a este gobierno aún sabiendo que no nos darán pelota”.

Luego dijo Sturla que esto va a ir in crescendo porque es una cuestión ideológica más que otra cosa y desde ARPA asegura que las instituciones sostienen que esto no es problema de retenciones o meramente impositivo sino un problema de inviabilidad de un país armado de esta manera; es un problema de un Estado gigantesco que lo único que hace es consumir y consumir lo que los productores- no solo agropecuarios, sino industriales y de bienes-, dan para quienes lo único que quieren es sacarles cada día más, esquilmarlos mientras ese Estado más come, más crece, más come, más crece y así siempre.

No es viable que un 40% de la comunidad alimente al restante 60% improductivo.

De la conversación surgió lo manifestado por el nefasto personaje de Grabois del que Sturla se limitó a decir que es un parásito; ese sí que vive de los pobres, vive de las movilizaciones para tener prensa él.

Finalmente aseguró que no es optimista con los resultados de esta medida, que los productores respetaron el cese de comercialización aún con los “carneros” de siempre que están con el Gobierno o no están de acuerdo con esta medida y que lo que sigue en este proceso será lo que decidan los productores y la Mesa de Enlace de entidades reiterando que todo es un tema ideológico contra la producción y con los productores del país.