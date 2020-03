En diálogo con Radio 10, brindó un panorama ampliado en virtud a la cancelación de las clases a nivel primario y secundario: “En la última reunión que hicimos que se pasó por streaming dedicamos más de una hora al tema escuelas. Todos nos dijeron que no era conveniente suspender las clases porque el grado de infección en los chicos era muy bajo”. El presidente expresó que el coronavirus es una enfermedad de la que los chicos se recuperan con facilidad y explicó por qué hasta el momento no se había suspendido la escolaridad: “Primero porque el ritmo del crecimiento de la enfermedad no lo hacía recomendable y, segundo, porque lo que más les preocupaba es dónde quedaban los chicos si los padres tienen que ir a trabajar. Todos sacaron la conclusión de que se quedarían con los abuelos, los más vulnerables. Entonces nos recomendaron seguir con las clases, hacer monitoreo diario y ver con qué velocidad crece la pandemia”.