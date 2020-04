Se trata de un caso que se manifestó en el barrio Monteverde perteneciente a Campana sobre la Ruta 4. Anteriormente habíamos comentado que el intercambio con los barrios cerrados o semicerrados podían ser riesgosos para el distrito y traernos problemas, finalmente a pesar de los cuidados de Exaltación de la Cruz, así sucedió.

El psiquiatra portador del virus estaba internado en el Hospital San José esperando que la neumonía se transforme o no en el temido Coronavirus.

Ahora le cuestión es otra, con la confirmación vienen las dudas y los temores, teniendo en cuenta el periodo de contagio es muy probable que puedan existir más casos en la zona de influencia del profesional infectado, se supo que estuvo en el CAPS cardalero en contacto con profesionales y vecinos no solo en el pueblo de la ruta 6 sino también en Capilla cuando fue llevado al hospital.

Testigos nos contaron específicamente que fue visto comprando en varios comercios de la zona, también hay que tener en cuenta en dónde pudo haber estacionado el auto, con quienes se cruzó en su periplo infeccioso, que supermercados, negocios, estaciones de servicio, carnicerías, verdulería recibieron a este vecino sin saber que estaban en frente mismo del Coronavirus.

Ahora habrá que estar muy atentos a los posibles nuevos casos que pudieran aparecer dentro del radio de acción del psiquiatra, de quien no sabemos a ciencia cierta si era meticuloso en su cuidado y aseo personal, cuan riguroso fue en el cuidado propio y de los demás, si usaba barbijo, guantes o alcohol en gel.

Todas estas cuestiones que parecen pequeñas, cuando se detecta un caso positivo toman ribetes de mucho cuidado, siendo pragmáticos tenemos que decir que este desafortunado vecino estuvo el fin de semana anterior a la detección del virus, comprando en Los Cardales, con lo que eso significa, los fines de semana todos sabemos la cantidad de gente que pulula en las calles en gran cantidad, la antipática pregunta es con cuántos vecinos este psiquiatra estuvo en contacto, ahora sabiendo de la detección de virus habrá que estar atentos a posibles nuevos casos.

Fuente: Capilla Online