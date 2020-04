El centro científico emblema de Pergamino suma su capacidad para atender la contingencia. (LA OPINION)

Apenas 24 horas después de que oficialmente el Instituto Maiztegui estuvo habilitado para hacer los análisis de las muestras de coronavirus, tuvo el primer caso para resolver y lo hizo en cuestión de horas, dentro del mismo día, lo que habla a las claras de lo acertado de la decisión de descentralizar los testeos a través de una red de laboratorios en todo el país.

La muestra analizada fue la de la mujer de 69 años que el martes falleció tras ser internada por un cuadro respiratorio severo. Como había vuelto pocos días antes de Buenos Aires, donde se considera que hay circulación comunitaria del virus, se activó el protocolo sanitario de coronavirus. La muestra de esta mujer fue enviada en la misma mañana del martes al Maiztegui siguiendo el protocolo establecido para la derivación y hacia la noche ya estaba el resultado, que afortunadamente fue negativo.

La rapidez de la respuesta, según pudo conocer LA OPINION de fuentes sanitarias y del propio Instituto Maiztegui, tuvo que ver con varios factores, pero principalmente por la labor articulada de distintos actores del sistema sanitario que están afectados a esta etapa de emergencia. También influyó de manera positiva para el rápido diagnóstico la calidad de la muestra y el hecho de que la persona sujeto del testeo se encontrara en la ciudad.

La técnica de diagnóstico que utiliza el Maiztegui es la misma que le fue transferida a todos los laboratorios que integran la red nacional que se armó en el marco la descentralización de los análisis. Es decir que la celeridad para el diagnóstico exhibida en este caso no guarda relación con una merma en la calidad de los testeos. El método, conocido por sus siglas (PCR) es el mismo que utilizan los laboratorios de todo el país.

La calidad de la muestra enviada desde la Clínica Pergamino fue una de las claves. Se informó que en algunos casos las muestras no permiten determinar de manera clara un resultado contundente y consecuentemente se debe solicitar otra, lo que demora el resultado, máxime si el paciente no está cerca del laboratorio. En esta caso la muestra original permitió un resultado rápido y despejado de dudas.

Según aseveraron expertos consultados por LA OPINION, si el sistema de envío es eficiente y las muestras son de calidad, en unas pocas horas se puede obtener un resultado certero que indique si la persona está infectada o no con Covid-19.

Todo mientras la cantidad de muestras no avasallen la capacidad de respuesta del Instituto que, vale remarcarlo, continúa con sus labores habituales, que no son pocas ni menores. Por eso es para destacar el esfuerzo del personal del Inevh que suma su esfuerzo para hacer su enorme aporte en esta contingencia.

Otro factor que agiliza la respuesta es que hasta la semana pasada cada muestra se testeaba primero para Influenza y, de ser positivo, directamente se descartaba coronavirus, pero si era negativa se seguía para Covid-19. Ahora, el protocolo indica que si un paciente tiene síntomas y nexo epidemiológico o neumonía grave sin causa, el análisis directamente se hace para coronavirus.

En estos momentos en el Maiztegui no se están analizando muestras de pergaminenses, pero sí de casos sospechosos de otras localidades de la región.

LAOPINION.Pergamino