​Buenos Aires, 17 de abril de 2020 Prevención de estafas LA ANSES NO SE COMUNICA TELEFÓNICAMENTE PARA REQUERIR DATOS DE NINGÚN TIPO Y EN NINGÚN CASO Asimismo, el organismo previsional recuerda que todos los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son gratuitos y no necesitan de gestores externos. Ante el incremento de denuncias de estafas telefónicas durante la cuarentena obligatoria, la ANSES recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir ningún tipo de datos de tarjetas de débito o claves bancarias, en ningún caso. Cabe destacar que todas las consultas y los trámites referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no se requiere de gestores externos. En este sentido, y con la intención de evitar cualquier tipo de estafa a los ciudadanos y las ciudadanas, en caso de recibir cualquier tipo llamada en nombre de la ANSES se aconseja no brindar información personal. ​