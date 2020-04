En diálogo con ZonaNorteHoy.com, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, habló del acatamiento a la cuarentena, de su impacto económico y del refuerzo al sistema sanitario. Afirmó que hay que estar preparado ante el peor escenario por el Coronavirus.

Domingo, 12 de abril de 2020 · 08:23

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, sabe que la etapa que se viene no será nada fácil. La tarea para evitar la mayor cantidad de contagios por el COVID-19 es el eje de su gestión. El mandatario comunal analizó con Zona Norte Hoy la situación epidemiológica del distrito, lamentó la reticencia de algunos vecinos a cumplir con el aislamiento y dijo que su prioridad es la salud.

¿Hay casos confirmados de Coronavirus en San Antonio de Areco?

Hasta el día de hoy registramos dos casos positivos, uno está en recuperación y lamentablemente una persona falleció, ya que era un paciente de riesgo, era un señor de 67 años con neumonía recurrente. Por más que se aplicó el protocolo, se le dio la medicación indicada, el paciente no prosperó. El primer caso es un joven que llegó de viaje y atravesó la enfermedad sin ningún tipo de complicación en su casa con asistencia del sistema de salud pero aislado. El segundo, no está clara la vía de contagio. Podemos presumir que hubo circulación comunitaria pero no está probado. No hay casos sospechosos, los 9 que teníamos fueron descartados. “Todo esto alteró la diaria como en todas las partes del mundo. Estamos tratando de que la gente entienda que tiene que seguir en cuarentena”.

¿Cómo se prepara el sistema sanitario para cuando se presente el pico máximo de contagios del coronavirus?

Con el acuerdo de todas las partes, mudamos una escuela de arte que está enfrente de nuestro Hospital Zarboni. Es un edificio antiguo y muy grande, que lo transformamos en un centro de salud. Trasladamos todo lo que son consultorios externos, la administración, asistencia social y demás dependencias. De esta forma solo queda en el hospital la guardia e internación. Allí tenemos capacidad para poner más camas y en el Zerboni, todo lo que se desalojó se lo reemplazó con camas. A su vez la guardia la dividimos en dos consultorios, uno para lo respiratorio y el otro para las demás patologías. En la parte de atrás del hospital armamos una carpa con piso de hormigón para que el personal entre y salga de manera segura. Hicimos una especie de manga con cloro para que los trabajadores ingresen y se puedan desinfectar. También tenemos reservado un hotel, que se puede destinar a internación en caso de que sea necesario, y una carpa en las instalaciones del anexo al hospital, de acuerdo a como avance la pandemia en San Antonio de Areco.

¿Están cubiertos en relación a insumos críticos, como por ejemplo respiradores? ¿Recibieron alguna ayuda de la Provincia?

De Provincia recibimos un único pago de 750 mil pesos, obviamente gastamos mucho más que eso. También hubo donaciones para comprar 6 respiradores, que no se pudo concretar por la monopolización del gobierno nacional. Más allá de eso pudimos comprar dos equipos usados que están en buen estado de funcionamiento y alquilamos otros dos más. Después, con respecto a lo que son insumos, ya veníamos previendo esta situación desde antes de la cuarentena. Compramos algunos insumos importantes y estamos bien, incluso renovando equipamiento, que no viene nada mal. Compramos también tres camas más de terapia intensiva. “La solidaridad de la gente se usa para lo que la gente lo donó. El esfuerzo está destinado 100% a la salud”. No sabemos cuánto va a durar todo eso ni cómo va a ser, el nivel de incertidumbre es alto, pienso que debemos prepararnos para lo peor”.

¿Cómo es el acatamiento de los vecinos de San Antonio de Areco al uso del barbijo?

Es un decreto municipal firmado por mí donde dice la obligatoriedad del uso de mascarilla o barbijo de fabricación casera. Ya el miércoles había un 50% de circulación de gente con barbijo, y el jueves, cuando entró en vigencia la medida, el acatamiento fue alrededor del 95%. Es una normativa que al principio fue medio polémica en Areco, algunos se quejaron, pero hoy por hoy lo están adoptando en muchos municipios.

¿Los vecinos de Areco están cumpliendo con el aislamiento obligatorio?

Hubiera pretendido otra cosa de la gente, que lo hagan con mucha más seriedad, sabemos que salen todo el tiempo. “Entiendo que no es una situación cómoda ni agradable, pero nos estamos jugando la vida”. El horario de cierre de los comercios se redujo a las 18 horas y a partir de ahí se respeta. En el pueblo nos conocemos y uno ve a la gente dando vueltas. “No puedo creer que la gente no lo entienda porque tenemos el diario del lunes, que son Italia y España, y no lo queremos leer”. Hay respeto por la cuarentena durante la tardecita-noche, pero me gustaría que sea más, que entiendan que es una situación grave y lo que hacemos mal hoy lo vamos a ver en 15 días.

¿Qué opina sobre la extensión de la cuarentena? ¿Piensa que se deben ir liberando más algunas actividades?

“La actividad económica está prácticamente muerta y la gente tiene que trabajar porque la crisis socio-económica va a ser muy dura”. Vamos a ver cómo se flexibiliza, nosotros siempre tomaremos las mismas decisiones que vengan de arriba. Por más que alguno tenga que resolver alguna particularidad del distrito o emitir alguna norma como en el caso de los barbijos, algún rubro se va a tener que flexibilizar. La cuarentena continúa y nosotros queremos seguir acompañando con medidas para que la gente entienda que esto es obligatorio, pero cuesta mucho.

¿Cómo impactó esta pandemia en los recursos del municipio?

Afecta un montón, como a toda la economía. La recaudación pasó a ser casi cero, ya que tenemos un sistema de transferencias bancarias. Tratamos de que no se nos caiga tanto la recaudación porque sobre todo es para pagar salarios.

¿Y el turismo que es una fuente de ingresos de la comuna?

Tenemos turismo cero. “Es muy triste, esta gestión apostó mucho al turismo, pero no nos queda otra porque la salud es lo principal, después vemos cómo reconstruimos todo”. Lo importante acá, más allá de la actividad económica, es la salud, después vemos qué hacemos con todo lo otro.

