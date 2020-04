Mario Yemes entrevistó al intendente Francisco Ratto. En la charla, el alcalde dio detalles sobre la situación de la pandemia en su distrito y habló sobre la importancia de contar con recursos para afrontar los problemas que se van presentando.

Por Redaccion GLP

17-04-2020 04:50

En exclusivo para Grupo La Provincia, Mario Yemes entrevistó al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto. En la charla, el jefe comunal brindó detalles sobre los casos de COVID-19 detectados en su localidad y manifestó que la coparticipación se está demorando en arribar a la comuna.

Hay tres infectados de Coronavirus en su distrito, ¿verdad?

Tuvimos tres casos de los cuales uno es de origen exógeno, es decir que vino del exterior, afortunadamente es una persona joven y sin riesgo, que volvió a la Argentina sin síntomas, se aisló en su casa y fue seguida muy de cerca por el equipo de salud. El segundo infectado fue de alto riesgo por tener neumonías frecuentes y lamentablemente no superó la enfermedad, se lo trató del minuto cero con todos los protocolos que tenemos a disposición y falleció. Ahora tenemos un tercer infectado que está teniendo una muy buena recuperación en su casa. Después tenemos numerosos casos que testeamos y son todos negativos. No podemos decir que en San Antonio de Areco haya circulación comunitaria, pero estamos extremando las medidas de precaución. La curva va creciendo y creo que es por el mayor testeo.

Usted es parte de Juntos por el Cambio, ¿cuál es su opinión sobre las medidas tomadas por el Gobierno?

Realmente son tiempos en los que hay que ser muy responsables. Obviamente los municipios tenemos que solicitar la ayuda que necesitamos porque no escapamos a la realidad de que los municipales tienen que cobrar sus sueldos y nosotros tenemos que invertir en salud. En ese sentido, la única queja que tengo es la demora de la llegada de la coparticipación, que está llegando poco y nada. Entendemos la emergencia, nadie escapa de ella.

Muchos intendentes resaltaron que la reducción de la coparticipación llega al 50 por ciento, ¿qué estiman ustedes?

En nuestro caso mucho más todavía. Tenemos muy poco ingreso de coparticipación y eso pone en peligro serio el pago de los salarios, no estoy hablando ni siquiera de proveedores. Sí hemos diseñado un esquema de emergencia donde lo primero que se paga son los insumos hospitalarios y todo lo relacionado a la salud. También hacemos un esfuerzo enorme para que los contribuyentes paguen sus tasas de forma electrónica de modo que la recaudación no se resienta tanto.

Si queremos tener oxígeno en el hospital, camisolines, alcohol en gel, etc., es imposible hacerlo sin dinero. Sin ingresos no podemos mantener el hospital, los servicios y los sueldos. Nadie puede subsistir si además desde la Provincia no nos mandan el dinero que más o menos es el 45% de nuestros ingresos.

¿Cómo vivió tanto usted como su comunidad el momento bisagra del primer caso positivo?

En el primer caso los síntomas eran todos muy cercanos a lo que es coronavirus y era una persona que había estado muy expuesta en un lugar de muchísima circulación viral. Todas las cosas traen aspectos positivos y negativos. La negativa por supuesto fue que la persona tenga la enfermedad, más allá de que hoy ya está recuperada. Lo positivo es que a veces las alertas hacen que la gente tome conciencia y eso cuesta mucho, vemos que las personas empiezan a flaquear en la voluntad de quedarse en sus casas y lógicamente toda la actividad que está frenada y la gente necesita volver a trabajar.

Por supuesto que cuando se anuncia un caso nuevo la respuesta de la sociedad es tomar conciencia y entender que esto aún no pasó. Si colapsa nuestro sistema de salud vamos a lamentar muchas víctimas. Esto no es sólo ‘me expongo y el auto me pisa sólo a mí, sino que me expongo y pisa a toda mi familia’. Una persona que no se cuida puede llevar la muerte a su casa. Esto ya pasó con el chico de Moreno que no se cuidó y terminó falleciendo su abuelo.

Nosotros fuimos pioneros en decisiones drásticas como por ejemplo cerrar todos los bares, restaurantes y todo lo relacionado al turismo en una ciudad turística. Al principio me decían ‘vos estás loco haciendo esto’, pero después vimos que todo el mundo evolucionó en el mismo sentido y hoy por hoy es impensado tener un lugar abierto. Lo mismo nos sucedió con los barbijos, decretamos su obligatoriedad hace más de una semana. Acá más vale ser un por exagerado.

Sería muy grave perder profesionales por contagio, ¿verdad?

Sí, nosotros desde el primer momento que asumimos pusimos mucho énfasis en los recursos destinados a salud porque creemos que es lo más importante. El equipo de salud hoy está muy consolidado, con profesionales muy reconocidos y de larga trayectoria en la localidad, sumado a todos los jefes de servicio que pusimos y a un montón de cosas que podría enumerar. Sí es un personal sumamente expuesto, por eso pusimos una carpa de desinfección atrás del hospital que tiene un piso de hormigón. Ahí el personal puede cambiarse y hacer un ingreso limpio al hospital. Cuando egresan tienen que pasar por una manga cerrada donde se los pulveriza con agua con cloro durante dos minutos sobre el traje completo. Luego se cuelga el traje en una percha, se cambian y se van de forma segura a sus casas. Invertimos mucho en esto para poder cuidar a los profesionales. Hemos hecho un trabajo enorme con la cooperadora del hospital que fue la encargada de recibir las donaciones para comprar instrumental, incluso respiradores, camas de terapia intensivas e insumos.

¿Desea sumar algo más a la entrevista?

Llamo a las personas a la responsabilidad, esto aún no pasó, lo estamos transitando, y las consecuencias de un sistema de salud desbordado son inimaginables y pueden llegar a ser dramáticas. Eso es lo que la gente tiene que entender. Una cosa mal hecha hoy lo vamos a lamentar dentro de 15 días. Y cuando hablo de lamentar hablo de víctimas fatales. Es un llamado a la reflexión.

Fuente: Grupo La Provincia