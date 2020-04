Comenzaron hablar sobre el Virus que tiene loco al mundo, y con un desparpajo propio de ignorante tomaron en broma algunas cosas empiezo a mencionar: había un modisto que decía y se enojaba porque los Bancos no le daban un préstamo para su PYME, este negocio que tiene este señor ocupará diez personas y tiene un espacio en TV que le ha dado bastante conocimiento en el publico en general, pero su vocabulario, su enojo desmedido, frente a lo que esta pasando, no tiene palabras para explicar, luego estaba un periodista que es médico y comenzó hablar para dar mas miedo a la gente de la que tiene, no dijo nada sobre la causa de este suceso, luego comenzó hablar un chanta empleado del gobierno de turno para defender lo indefendible, y de paso culpar al anterior gobierno, la mas coherente fue una medica, que dio algunas explicaciones interesantes, ni hablemos de la conductora que no sabia donde estaba sentada y hablaba por doquier sin pensamiento coherente.

Pero ninguno de los cuatro hablo sobre el gran problema de nuestra sociedad en especial de la Argentina.

Todos quieren ganar el dinero sin trabajar,, toda la historia que se trasmite es la vida de la Capital Federal y no del país y lógicamente parece que todos están vigentes en las elecciones que ocurrirán dentro un año y medio nadie habla del comportamiento de esta sociedad de la falta de una doctrina, que los haga pensar sobre tener virtudes o no de la falta de una análisis de la Biblia cualquiera sea el credo que se tengan ni tampoco del comportamiento sobre el futuro, aquí los viejos no sirven mas y si se mueren mejor porque de esta manera ANSES donde los gobiernos de turno manotearon los haberes de los jubilados no dicen nada, tampoco dicen sobre el comportamiento de quienes fueron y son legisladores, jueces, intendentes, concejales, etc, todos tomados de la teta del Estado cobrando sumas tremendas ni la falta de ética de esos funcionario que hoy hace mas de dos meses, no trabajan y siguen cobrando pero todos le otorgan la culpa a los otros, no asumen la realidad, en especial algo que es muy importante siempre he dicho que aquel que se dicen ateos y que no creen en nada, ni en nadie no sirven para una país hoy en Argentina todos están en este juego usando esta desgracia con interés político aunque parezca mentira y realmente así no podremos arreglar este país si hoy que estamos todos cortando clavos frente a esta PANDEMIA nos conducimos de esta forma como seria si nos tocara una guerra en serio, donde realmente fuéramos movilizados y arriesgar nuestros cuerpos, importante, en definitiva estoy realmente cansado de esta información radial y televisiva que solo tiene una inclinación que realmente ni es democrática ni republicana ojala Dios se apiade de nosotros y nos salve de este daño terrible que esta sufriendo el mundo aunque no lo merezcamos.

Carlos Mosca

Abogado

Senador Provincial M/C

Vecino de Pergamino