Antecedentes de Buenos Ayres

La palabra “historia”, que ha llegado hasta nosotros a través del latín, proviene de la palabra griega “Historien”, que significa “narrar”, y que proviene a su vez de otra palabra griega “histos”, que significa “juez”. La historia no solo nos cuenta un hecho, un momento pequeño perdido en el largo tiempo de la humanidad, sino que lo juzga, lo ordena, y le da significado. La de Buenos Aires, que en definitiva es la de todos y cada uno de nosotros, es inmensamente rica en significados.

Hoy la arqueología, la paleontología, etc…, ayudan a componer, armar y ubicar los datos que se hallan en los archivos documentales, dejando ver una historia más completa.

Dice nuestra Acta de fundación, “… hoy sábado día de nuestro señor Bernabé, once días del mes de junio del año del nacimiento de Nuestro Redentor Yesucristo de mil quinientos y ochenta años; estando en este puerto de Santa María de Buenos Ayres, que es en las provincias del Río de la Plata intitulada nuevamente la Nueva Vizcaya, hago e fundo en el dicho asento e puerto, una ciudad la cual pueblo con los soldados y gente que al presente tengo … y la dicha ciudad mando que se institule la ciudad de la Trinidad …”, asi se oficializa la fundación de la actual población de Buenos Aires, en este mismo documento se registran los miembros del primer Cabildo.

Esta “Acta de fundación”, es un mojón practico y preciso, para que a partir de la antedicha fecha, observemos la historia de esta región hacia adelante o hacia atrás. Hacia atrás, revisamos los antecedentes que llevan a la definitiva fundación de esta Ciudad, que hoy luce con orgullo ser la Capital de un país; don Edgardo Rocca en su libro “Cronología del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires”, nos ilustra ampliamente sobre este tema.

Narrar e interpretar estos antecedentes, nos hace transitar un camino que no culmina en 1580, pues sus consecuencias las podemos observar muchos años después de la fundación, las “Leyes de Indias” son un claro ejemplo de esto.

El “Consejo de Indias” y las secretarias de Estado dieron salida a un gran número de decretos, órdenes, autos, instrucciones, cédulas y provisiones como instrumentos legales, que reglamentaron el gobierno de las provincias americanas, durante muchos años, pues el uso de los libros generales se inicio en 1492 y estuvieron activos hasta 1717; después se abrieron nuevos libros en áreas concretas como Nueva España, Perú o Río de la Plata, las disposiciones dictadas durante el primer periodo superan el millón y fueron recogidas en cerca de dos mil libros.

Las Leyes de Indias, formadas por las normas de las “Capitulaciones”, las “Bulas”, el sistema del “Cacicazgo” o sobre el “Ayllu” (sistema de parentescos y de herencia), comprende las “Leyes de Burgos” en 1512, las “Leyes Nuevas” de 1542, que fueron elaboradas bajo el titulo de “Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios”. En 1563 Vasco de Puga elabora un compendio de las leyes de 1525 a 1563, conocido como “Cedulario de Puga”. En 1575 se elabora el “Libro de la gobernación espiritual y temporal de las Indias”. En 1596, Diego de Encinas publica “Cedulario de Encinas”, también conocido como Cedulario indiano.

El 18 de mayo de 1680, Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira, hacen la mas completa recopilación de la época, “Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias”, la forman 9 libros, divididos en 4 volúmenes que contienen 6.385 leyes agrupadas en 218 títulos, fue reeditado en los años 1681, 1759, 1774, 1791, 1841 y en 1889-1890.

En la Biblioteca del Archivo General de la Nación, podemos encontrar la “Novísima Recopilación de leyes de España”, editado en Madrid, España, año 1805. En 1580, al arribar los expedicionarios, todo estaba para hacerse, solo los esperaba la desolación, y lucharan contra ella, con la palabra de Cristo en sus bocas y corazones, y la espada del hombre en sus manos, serán probos o delincuentes, todo dependerá de las circunstancias, pero cumplirán con los motivos principales de la expedición, fundar una población a las orillas del Plata, y lo harán tan bien, que su obra los sobrevivirá, a todos y cada uno de ellos.

A partir de aquí se hace imprescindible organizar, ordenar y darle forma a la distribución de tierras dentro y fuera de la ciudad. Dentro de la inmensa pampa la población que se funda es pequeña y humilde, abarca 250 manzanas de las cuales solo 46 son “urbanas”, las restantes destinadas a huerta, cada una de ellas tenia 140 varas de lado y las separaban calles de 11 varas de ancho, tenia como limites las actuales calles de San Juan al sur, Arenales al norte y una cuarenta cuadras hacia el oeste, el resto una inmensidad inhóspita e incivilizada.

Aparecen las primeras calles, como no tenían nombre oficial, se las identificaba tomando como referencia quien la habitaba, fuese una institución o un particular, las otras eran identificadas por un accidente geográfico, alguna especie arbórea o en el mejor de los casos por un hecho generalmente policial acontecido en la zona, recién aparecerán los primeros nombres a principios del siglo XVIII; junto a ellas las casas, que no siempre respetaran los limites de la propiedad, y los edificios públicos y eclesiásticos.

Se reparten las chacras más allá del ejido, dándole una extensión de 300 a 500 varas de frente, a las suertes que partiendo desde el Retiro van corriendo hacia la punta de San Fernando, primero con 22 suertes, luego se ampliaran a 65, con frente a la barranca del Río de la Plata, luego se ira tomando hacia el sur, tomando como referencia también el Río de la Plata, pero con el agregado de la cuenca Riachuelo – Matanza de este a oeste.

(Próxima entrega: “Los barrios de Buenos Aires”)

Juan Aurelio Lucero