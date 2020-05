En Capitán Sarmiento no solo se habilitaron las salidas recreativas sino que se aprobó la reapertura de negocios comerciales.

El 1 de mayo, NOTICIAS recorrió las calles de esta localidad, en la que ya funcionan las tiendas de ropa, las concesionarias y trabajos como albañilería, plomería para mantenimiento del hogar. Sin embargo, para las autoridades provinciales, las medidas adoptadas por el intendente y ex ministro de Cambiemos, Javier Iguacel, son “ilegales” y “temerarias”. El Jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, afirmó que desde el municipio no se siguió los procedimientos judiciales ni cuentan con la autorización de la Provincia.

“El problema es que está incumpliendo un decreto presidencial de orden público y no presentó nada a la provincia de Buenos Aires. Pone en riesgo a la población. Habilitó actividades fuera de toda norma sanitaria.No sé si no se enteró que hay un decreto presidencial y que estamos trabajando con todos los municipios. Debería haberlo solicitado formalmente. No sé si es un acto de rebeldía o qué. Me parece temerario”, aseguró Bianco a NOTICIAS.

Según el funcionario, en la actualidad, Capitán Sarmiento sólo está autorizado para habilitar salidas recreativas. “En ese caso está bien. Estas salidas solo están suspendidas en AMBA y en Mar del Plata. Para el resto de los distritos está habilitada, salvo que el municipio requiera lo contrario. Por ejemplo, hoy Pehuajó envió una nota a la Provincia para plantear que no las querían. Las salidas en Capitán Sarmiento están en la legalidad. El resto de las actividades, en absoluta ilegalidad”, agregó el funcionario.

Desde Provincia aseguraron que cada distrito debe proponer qué actividades quiere abrir y que el permiso se habilita luego de un análisis que realizan, en conjunto, jefatura de Gabinete, ministerio de Gobierno, Ministerio de Producción y ministerio de Salud. “Estamos trabajando a contrarreloj porque sabemos las necesidades. Esta tarde, por ejemplo, se revisaron las presentaciones de San Pedro, Bragado y Chivilcoy”, insistió Bianco. “Cada municipio presenta los protocolos como corresponde, se evalúa si no hay riesgo sanitario, se ve cómo fueron los contagios en ese lugar, si van a poner controles”, agregó.

Sobre el futuro de Capitán Sarmiento, cuya actividad ya tiene en movimiento a la ciudad todo el día, Bianco aclaró: “Iguacel nos tiene que mostrar cómo lo va a ser. Si presenta los papeles, los analizaremos”.

