(Primera de tres notas) Situación general

Víctor Hugo Ruiz

Si hay una voz autorizada- dentro de otras, claro-, dentro de la actual gestión municipal que encabeza el intendente Francisco Ratto, es la del Secretario de Hacienda Víctor Hugo Ruiz, economista de sólida formación académica, que aceptó su actual gestión en un momento difícil que se complicó más aún con la llegada de la pandemia COVID-19.

Ruiz recordó una nota que le hiciéramos en el 2008 en plena efervescencia por las retenciones al agro, y a la cual le pedimos algunas reflexiones sobre el impacto en el campo y que nos sugiriera un título y no dudó en decir en aquel momento: “Muchachos, esta crisis no es joda”; y su vaticinio se cumplió no solo con consecuencias para el sector agropecuario perjudicado por aquellas retenciones, sino también para la Nación.

El secretario manifestó que quería empezar por el problema global, mundial haciendo una comparación con la crisis actual, diferenciando con aquella que era de carácter local, o en todo caso nacional, con esta que estamos sufriendo que, en lo económico, afecta o afectará un 30 o 40% de la población mundial que hace dos meses está parada “y eso no es joda, es un tremendo golpe a la economía universal.”

Víctor Hugo agregó que no se puede tener parada la producción durante tres meses sin sufrir algún impacto y además hay otro cambio más profundo que está llegando a la mentalidad de la gente; la economía no se mueve por relaciones matemáticas puras sino que se mueve, además, por un conjunto de expectativas de la gente.

La sociedad que hemos venido viviendo en los últimos años es una sociedad de consumo total y el mundo ha ido especializándose y para consumir una simple lechuga en el campo la producías mientras que para consumir en la ciudad una lechuga, se va a la verdulería y lo mismo ocurre con otros bienes.

Ahora con esta nueva situación mucha gente se va a replantear si seguir con una tesitura tan consumista o va a menguar la demanda para, probablemente, ser reemplazada por una economía de fase anterior, no tan consumista, de compra de bienes y servicios sino más orientada a la producción.

Volviendo a la economía mundial y viendo el panorama en Estados Unidos y en Europa: en el país americano ya se habla de 20,5 millones de personas que perdieron su trabajo en abril y el desempleo subió al 15 %, la cifra más alta desde la Gran Depresión, y que para cuando amaine la pandemia puede llegar a 30 millones de desocupados.

El funcionario municipal manifestó que el Gobierno norteamericano lo arregla de manera simple: manija a la emisión monetaria, que es lo que va a hacer como ya lo hicieran tras la 2ª Guerra Mundial recuperando a toda Europa con lo que se llamó Plan Marshall, a través de emisión monetaria para hacer crecer a las economías europeas de las que les quedó buena parte para ellos .

En esta situación en EEUU van a hacer lo mismo: emisión monetaria que no conlleva peligro de inflación; acá- en Argentina-, decimos: emisión monetaria es igual a inflación, cuando en la realidad de la teoría y los conceptos hay inflación monetaria que genera inflación siempre y cuando supere la demanda de dinero… y como se agota esto? Con aumento de precios, caída del poder adquisitivo de la gente, pero aunque parezca una cuestión teórica, pero importante, en Estados Unidos emiten dólares y en el mundo el dólar es una reserva de valor.

Basta preguntar cómo te sentís más cómodo: con 120.000 pesos o 1.000 dólares y la respuesta obvia; en el 99% de los casos se inclinan por el dólar. Lo que se hace es demandar dólar. Esta crisis mundial lo que hace es aumentar la demanda de dólares en el mundo; por lo tanto los yanquis pueden emitir billetes, ser más ricos ellos y no generar inflación en dólares en EEUU y por lo tanto se propaga al resto del mundo pero, en dólar es posible que la cosa se mantenga.

Y la gente va a demandar dólares y activos o bonos emitidos en dólares algo que en la jerga tiene importancia para el caso argentino y que se llama ”fly to quality”, o vuelo hacia la calidad; el que tiene un bono prefiere tenerlo en dólares. Eso es muy importante. Por lo tanto va a haber en esta crisis mundial distintas respuestas y distintas capacidades de salida de la misma cuando se agote el tema del coronavirus y la pandemia y habrá que pasar a analizar la cuestión económica que ya debiera ser prioritaria.

Va a pasar por todos lados: no es lo mismo que emita el gobierno de Estados Unidos que lo haga el gobierno nacional; porque existe demanda de dólares pero no de pesos, no es lo mismo la solución a la americana que a la argentina o como se está haciendo acá. Cuidado con esto; por ahora podemos emitir y no hay inflación.

¿Porque no hay una gran inflación? Porque inflación es un aumento generalizado a nivel de precios y hay muchos precios que, como esta trastocado el mercado, y muchos están cerrados, hay muchos precios que no pueden aumentar porque no hay demanda que esta cortada en forma artificial por el Gobierno a través de las reglamentaciones que pudieron ser de fuerza mayor.

Por lo tanto, agregado el rumor de default que anda dando vuelta para la Argentina, va a ser muy difícil salir de esta situación, va a llevar años sacar adelante o volver a tener niveles similares a los del año pasado o de años anteriores.

Como consecuencia de la difícil situación nacional y provincial y si nos preguntamos si le están dando plata al municipio desde el Gobierno, la respuesta es NO; sencillamente porque el que tienen posibilidad de emitir es el gobierno nacional; la provincia nada, salvo que emitan alguna pseudo moneda cosa que por ahora no está dando vueltas.

Las posibilidades de que el municipio acceda a algún peso es nula o muy escasa y lo único que queda y lo transmite Ruiz a nivel de intendencia es llorar, llorar y llorar para de esta manera se esté llamando a que la capacidad de emitir de gobierno pueda ir a instancias menores de niveles gubernamentales como forma de lograr fondos ajenos a la actividad y la recaudación del municipio.

Y esta situación la vamos a vivir durante bastantes meses y va a llevar tiempo; no es cuestión de que se levanta la cuarentena y en 24 horas todo vuelve a la normalidad; el proceso será largo e independientemente de la cuestión sanitaria que es indiscutible, hay que prepararse para eso que se viene.

(En próxima edición: La situación local)