(Segunda parte de tres)

Ruiz aseguró que esta situación en Argentina la vamos a vivir durante varios meses quizás años pues no es cuestión de que se levanta la cuarentena y en 24 horas todo vuelve a la normalidad; el proceso será largo e independientemente de la cuestión sanitaria que es indiscutible, hay que prepararse para eso que se viene.

Este estado de situación de la que obviamente no escapa San Antonio de Areco por lo que Víctor Hugo agregó que: “se va a sentir con una fuerte caída en la demanda porque se puede abrir cualquier negocio pero hay que ver si la gente viene y si vuelve a, por ejemplo, a un restaurant sabiendo o pensando que puede quedar algo de contagio; el miedo es y será general y habría que ver qué se siente si se viene a un lugar extraño, dormir en cama ajena por eventual de contagio aun terminada la cuarentena o la pandemia. Existe un montón de cosas como una cuestión de costumbres que lo llevan a lugar que no conoce o a un lugar a comer o a comprar tal cosa. Por ahí pensar que ir a n peluqueo es un peligro y por ahí mi mujer me puede cortar el pelo; claro que esto no es inocuo, el peluquero deja de vivir o tiene dificultades serias.

Se espera una transformación muy fuerte en cómo se arma la actividad económica; no es lo mismo tener 1.000 empleados administrativos concentrados en un solo edificio que 1.000 trabajando cada uno en su casa sin tener ese edificio, los costos de transporte y demás, donde cada uno maneja sus horarios y trabaja en lo que sería una oficina mucho mas chica no un edificio inmenso.

Ruíz aseguró que acá va a pasar lo mismo que habrá muchos que ya no van a volver a trabajar en una forma pre corona; va a haber cambios, con toda seguridad obligados por las circunstancias.

Entrando en la gestión municipal local el Secretario manifestó que, gracias a las decisiones que se habían tomado aún con el déficit encontrado y las deudas heredadas de la administración anterior, la situación era manejada razonablemente hasta comienzos de la cuarentena y complicándose por el coronavirus, para orientarse a la salud con un gran trabajo de control por parte del equipo de salud que es muy bueno.

Acerca de lo actuado en salud y urgido por la llegada de la pandemia, Ruíz opinó que además de trabajarse en la curva se ha trabajado en la prevención y en la cura por un lado y por otro mejorando y agrandan las posibilidades de atención médica. Ha habido cosas que se encontraron al asumir qe hoy en día están totalmente transformadas por mucha plata que puso la Cooperadora del hospital.

Víctor Hugo Ruíz manifestó:“Hoy el panorama es muy diferente al que encontramos cuando dejó el gobierno Durañona; porque se trabaja para que sea distinto, cumpliendo esta administración en privilegiar todo lo que es salud como buena parte de lo que estuvo prometiendo Francisco Ratto en su campaña.

Por el coronavirus o por lo que sea, pero hay un enfoque de la salud absolutamente diferente y para eso se aportaron miles y miles de pesos resolviendo situaciones cada día y en eso tiene mucho que ver la gestión de la Cooperadora que es para aplaudir; juntaron más de 10 u 11 millones de pesos que aportó la gente del pueblo.

A diferencia de la gestión anterior que lo que hacía era tratar de sacarle plata a la gente y marginando a la Cooperadora, ahora se le permite trabajar y lo están haciendo con nosotros, codo a codo, para que la salud pública, la de la comunidad de Areco, tenga la calidad que se merece.

Cerrando esta segunda parte de la nota Ruíz agregó que: “Por coronavirus hemos pagado más de 5 millones, 10 más para insumos que de los que se carecían antes del 10 de diciembre, encontramos hoy en el hospital aislamientos, comunicación por micrófonos para evitar contactos, paredes de lugares con una profunda limpieza, sala de esterilización de agentes sanitarios en una carpa externa, atención especial a niños con problemas respiratorios, accesos por distintas puertas, consultorios externos trasladados a la Escuela de Arte, inminente inauguración de un nuevo y necesario Centro de Atención Primaria-CAP-, en instalaciones del Tiro Federal equivalente a menos complicaciones y adelanta en infraestructura por si llegara un brote de COVID-19, hay con qué enfrentarlo; y si no se produjera dejas mayor infraestructura hospitalaria que no vendría nada mal.”