La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestó su preocupación por la decisión adoptada por el Banco Central de la República Argentina (Comunicación “A” 7018 del BCRA) al restringir el otorgamiento de créditos al 24 % a aquellos productores que tengan acopiada no más del cinco por ciento de su cosecha de trigo y/o soja.

En un comunicado, titulado “El campo, otra vez discriminado”, cuestionaron la medida y apuntaron sus dardos contra la gestión de Alberto Fernández en materia de corrupción y división de poderes.

“Las pymes agropecuarias que pretendan aspirar a un crédito a dicha tasa deben vender casi la totalidad de su cosecha de trigo y/o soja, y no mantener granos almacenados en acopios o silos bolsa. Y en el caso de las compañías grandes, las que no hayan comercializado el 95 por ciento de su cosecha, se les incrementará la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito de toda financiación”, señalaron.

“Se trata de una disparatada medida que discrimina y cercena la posibilidad de financiamiento al sector más dinámico de la economía, y el único generador de legítimas divisas del país y en momentos en los que la siembra del trigo trayendo a la memoria del productor medidas similares tomadas en 2014 y con pésimo resultados para el país”, añadieron desde Carbap.

En este sentido, preguntaron: “¿Acaso el Gobierno Nacional piensa que la normalización del país post pandemia se podrá realizar sin tener en pleno funcionamiento y con la necesaria financiación al sector que más divisas entrega a las arcas del estado?”.

Por otra parte, el organismo se mostró preocupado por la decisión de la “Oficina Anticorrupción a cargo de Felix Crous de renunciar a la querella por causas de corrupción que involucran a la actual vicepresidente, incumpliendo por el cargo que ejerce las atribuciones asignadas. Como así también la delegación de poderes del Poder Legislativo Nacional en el Jefe de Gabinete para reasignar partidas y presupuestos en el marco de la emergencia sanitaria sin el debido contralor público. Se puede tener un Estado activo y flexible, pero con los debidos contralores que la Constitución prevé”.

“Desde Carbap somos firmes defensores de la República, de la libertad y de las instituciones, y reiteramos la profunda preocupación que provoca la sesgada mirada que desde el Gobierno se tiene con la comunidad productiva en su conjunto”, concluyeron.El malestar de Carbap no fue el único, desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también emitieron un duro comunicado en el que aseguran que “el campo se pone en sus espaldas una vez más a la Argentina, porque en gran medida, la suerte de la misma, en el plano productivo – económico y por ilación, el social, depende de aquello que como conjunto y sociedad sabemos hacer mejor, y eso es el resultado de las cadenas agropecuarias argentinas. No lo dice un sector, lo muestran los números actuales, recientes e históricos; lo dice el mundo, lo dice un ex presidente de Uruguay, quien no puede ser tildado de capitalista, desde el otro lado del charco”.

“Medida tras medida, globo de ensayo tras globo de ensayo, “en diciembre que el trigo no va a alcanzar, en enero que hay que cerrar la exportación de carne, después la Junta Nacional de Granos, las idas y vueltas con el Mercosur, y ahora no hay créditos para el Campo”, una tras otra, la cadena de desaciertos, yerros y errores de diagnósticos, sea por falta de conocimientos del sector, por idoneidad o por intencionalidad. Se van acumulando uno tras otro sumando incertidumbre al único sector activo de la economía, que por sus características propias, por su capacidad y por el contexto mundial aparece como la nave insignia para poder atravesar este temporal global”, lanzaron desde CRA.

Y agregaron: “Las estadísticas sirven para reflejar la realidad y a veces, para distorsionarla. San Agustín decía ”la única verdad es la realidad”, y la realidad es que un sector que enfrenta tasas impositivas confiscatorias, tipos de cambio efectivos totalmente desacoplados con la realidad, políticas de Estado adversas, ausencia de planes de desarrollo estatal y es blanco de ataques sistemáticos de inútiles crónicos; es hoy, lo fue ayer y lo será mañana el único capaz de sentar las bases del desarrollo social, como fue en Australia, Canadá o Nueva Zelanda por nombrar algunos casos”.

“Sin embargo, hoy nos encontramos nuevamente con normativas que diseñadas sobre una planilla de Excel, no tienen en cuenta las características propias, las dinámicas productivas y de integración de cadena del principal aportante de divisas de exportación, dejándolo fuera de juego en la posibilidad de obtener créditos a tasas lógicas para las actividades productivas, es decir para la generación de empleo genuino”, sostiene la entidad en su duro comunicado.

Por último, lanzaron: “Los años, las experiencias, la suma de batallas afrontadas nos dicen que algo huele mal, nos cortan el crédito por un lado, por otro aparece un antagonista de un viejo pedido del sector (los créditos a valor producto) solo que la herramienta que emerge es un DIVA (depósito de interés variable) “Plazo Fijo a Valor Producto”, y simultáneamente, cual si obedeciera a una estudiada y premeditada estrategia de pinzas en un tablero de ajedrez, llegan comunicaciones de corredores y exportadores solicitando la pesificación inmediata de los contratos de venta de cereales y oleaginosas. No está demás decir que semejante situación no hace más que agredirnos el intelecto”.

(Fuente:LATECLA.INFO)