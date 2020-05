Como si estuviera marcada por un karma aunque distinto al que sufrieran Eduardo Jordán o Estela Lennon con la inundación del 2009, Francisco Ratto se ve enfrentado a una situación difícil e inédita cuales la pandemia por COVID-19 o coronavirus, que aqueja a todo un país y al universo

Comenzó diciendo el intendente que no hay mucho para evaluar en solo cinco meses de gestión aunque con una situación inédita en San Antonio de Areco y en buena parte del mundo como la pandemia que obliga a poner el foco en la salud.

Y siguió manifestando que “La deuda heredada no nos sorprendió y seguirá creciendo cada vez más cuando los recursos eran menos en medio de una voracidad fiscal imposible de parar del gobierno anterior, ahora habrá que revertir eso en una situación crítica no solo acá, sino extendida a la Provincia y Nación”.

Para seguir luego Ratto con que: “Tenemos el 55 % de recursos propios y 45% de coparticipación que no es ni más ni menos que la contribución que hacen los ciudadanos de Areco con impuestos provinciales y eso vuelve como coparticipación, no es que se cuenta con esa plata graciosamente, en realidad es plata que el Municipio recauda y eleva a Provincia y vuelve una parte; es decir que no nos están regalando nada y como corolario, como consecuencia de pandemia la recaudación se cae y no entra eso que es casi la mitad de lo que ingresa.”

Más adelante la máxima autoridad de Areco, dijo: “Ahora parece que va tomando impulso esa recaudación porque si no se ven seriamente comprometidas las arcas municipales. En poco tiempo será presentación de la rendición de cuentas municipales en el Concejo Deliberante y el resultado es escandaloso con más de 100 millones de déficit y de deuda por lo que el municipio sigue en esta déficit enorme porque al perder las elecciones a partir de octubre, la gestión dejo pagar y hay una inmensa deuda con proveedores, deuda que la gestión anterior se negó a pagar dando cuenta que la gestión anterior fue sumamente irresponsable”.

El déficit del Ejercicio dejo un de 91 millones y una deuda de 160 millones de pesos, donde se veía que todo lo que paso se venía realizando muy mal y el resultado que elabora la contadora municipal lo demuestra y la Contadora no es alguien que haya puesto este gobierno .

Los primeros pasos de esta gestión fueron empezar a ordenar las cuentas y dependencias municipales que estaban muy abandonadas; Palacio Municipal, salón Guerrico, museo y otras que estaba en pésimas condiciones de seguridad y había un grupo de personas que no tenia funciones y mucha gente que no venía a trabajar.

Pero sobre todo había gastos increíbles, innecesarios en toda la administración y una gran cantidad de acreedores del Municipio, gente a la que se debía productos y servicios de larga data; hoy lo principal es tratar de arreglar esas deudas para poder conseguir los productos necesarios sobre todo en lo referido al sistema de salud y para desarrollo social.

Finalizó diciendo Ratto que: “La pandemia no solo repercute en lo administrativo sino en toda nuestra vida en sociedad. En dos meses vemos como tenemos que protegernos, cómo usar un barbijo, como lavarnos las manos y como saludarnos con los codos y no como lo veníamos haciendo en forma afectuosa con besos y abrazos. La situación cambió; además hay personal municipal que es de riesgo y hay que adaptarse a las nuevas modalidades que exige la situación actual”.

Una nueva gestión, un nuevo estilo, más cerca del vecino, más solidario.

El cambio se nota en el humor de mucha gente.