Por: Juan Aurelio Lucero El Tranway Rural de Federico Lacroze, que corría tirado por caballos desde Chacarita a San Andrés de Giles, nació en 1887, la estación Cucullu nace en virtud del decreto provincial del 24 de mayo de 1889, en tierras donadas por don Juan Simón de Cucullu, comerciante de origen vasco que por entonces era dueño de esas tierras. El pueblo fue surgiendo con posterioridad. En 1897 la línea paso a denominarse “Ferrocarril Central Buenos Aires” hasta que se nacionalizo con el nombre de “Ferrocarril General Justo José de Urquiza”. La protocolización de la donación de los terrenos del ferrocarril y la estación se realizo en 1898 ante el escribano Cornelio Games.

El pueblo se ubica a poco más de 7 Km., de San Andrés de Giles cabecera del partido al cual pertenece, con solo 10 manzanas le da habitación a 551 habitantes según censo de 2010, solo la calle principal se encuentra asfaltada, tiene la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, sala de primeros auxilios, destacamento policial, una Escuela Primaria N° 5, el Jardín de Infantes N° 905 y el Club Atlético Cucullu.

La Estación Cucullu actualmente no brinda servicios de ningún tipo, tuvo servicio de pasajeros hasta noviembre de 1993 y el servicio de carga funciono hasta 1998, en la actualidad se encuentra en estado de abandono.

La estación y el pueblo recuerdan a don Juan Simón Cucullu (hijo), que nació en Alvia, Bilbao, Vizcaya, España, el martes 2 de noviembre de 1824, era hijo de Juan Simón Cucullu y Gerónima Giménez, ambos nacidos y fallecidos en España. Don Juan Simón Cucullu (hijo) llego a Buenos Aires junto con su hermano Isidro Cucullu (1825- 1910) en 1840, ambos se radicaron en San Andrés de Giles, donde se dedicaron al comercio, lo cual les permitió enriquecerse y de esa forma comprar grandes extensiones de campo, tanto en sociedad como en forma individual.

En 1847, Juan Simón Cucullu levanta en Giles un edificio para su casa de comercio en la esquina de Rivadavia y Moreno, desde 1879 en ese edificio funcionó la Casa Méndez propiedad de don Nicolás Méndez, el actual edificio fue inaugurado en 1929.

Luego de la batalla de Caseros por disposición del General Justo José de Urquiza el 1° de mayo de 1852 se deroga la ley de extranjería, permitiendo a las comunidades extranjeras y en especial a la española salir del ostracismo político, como consecuencia lógica el 5 de septiembre de 1852 se funda la Sala Española de Comercio, que en 1857 paso a llamarse Centro Español, en 1866 tomo el nombre de Casino Español y el 8 de septiembre de 1872 paso a llamarse Club Español, nombre que lleva en la actualidad. Siempre funciono en el mismo local que ocupa hoy en la calle Bernardo de Irigoyen n° 172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los hermanos Juan Simón e Isidro Cucullu fueron cofundadores del mismo en 1852, acompañando la iniciativa de don Vicente Rosa y Carim.

En abril de 1854 Juan Simón formo parte de la “Comisión Municipal” de San Andrés de Giles; fue el autor de una propuesta para integrar una comisión que analizara la ampliación del cementerio.

El jueves 14 de noviembre de 1867, Juan Simón contrae enlace en la Parroquia San Andrés Apóstol de Giles con Emilia Francisca López, nacida en Giles el 4 de octubre de 1849, con ella tendrá 12 hijos: 1) Simón Edisto (1869- 1889), 2) Felipe Luis (1871- 1951), 3) Maximiliano Silverio Ramón (1873- 1935), 4) Jorge Agustín (1875- 1892), 5) Natalia Gerónima (1877- 1892), 6) Clara Catalina (1879- 1880), 7) Eduardo Rogelio (1880- 1881), 8 Carlos Eduardo (1882- 1966), 9) María Rosaura (1884- 1892), 10) Emilia Francisca (1886- 1943), 11) Ana María Mauricia (1890- 1892) y 12) María Luisa (1893- 1977), hasta el séptimo hijo nacieron en San Andrés de Giles, los últimos tres nacieron en Buenos Aires.

Fue propietario del inmueble que ocupó la primera sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en San Andrés de Giles, ubicado en la calle del Comercio entre Suero y San Andrés (actuales Rivadavia entre Moreno y Belgrano), que funciono desde 1884 hasta Julio de 1893. Su esposa Emilia Francisca López donó tierras para la construcción del polígono de tiro, que se inauguro el 7 de diciembre de 1902.

En el Censo Nacional de 1895, encontramos a la familia en Buenos Aires, Barrio de Balvanera, calle Cangallo n° 2150 (después n° 2338), allí vivían Simón Cucullu de 71 años (comerciante), su esposa Emilia López de Cucullu, ambos declaran 27 años de casados y haber tenido 12 hijos, viven con ellos sus hijos Felipe de 23 años (comerciante), Ramón de 22 años (comerciante), Eduardo de 12 años, Emilia de 8 años y María Luisa de 2 años.

Falleció en la ciudad de Buenos Aires el jueves 8 de noviembre de 1900, en la calle Moreno n° 2259, Barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires, según consta en el Acta de defunción n° 328 de la Iglesia Nuestra Señora de Balvanera del día 9 de noviembre de 1900.

La Revista Caras y Caretas de Buenos Aires n° 111, página 31 del día 17 de noviembre 1900 decía de Juan Simón Cucullu: “También falleció en esta ciudad, durante la semana anterior, uno de los miembros de la colectividad española más vinculados al país, el señor Simón Cucullú. Durante 60 años vivió en la República Argentina y supo formarse no solamente una cómoda posición financiera sino también un nombre comercial que era tradición de honorabilidad. En la República no permaneció alejado de las luchas políticas, y tanto en San Andrés de Giles, donde residió muchos años, como en esta ciudad, no esquivo su concurso al partido de sus simpatías, que era el encabezado por el señor teniente general Mitre, y ocupó posiciones de lucha, de relativa importancia, llegando a adquirir positiva influencia en los centros donde actuó, debido a su caballerosidad y condiciones de carácter. Acompañaron sus últimos restos al cementerio del Oeste, donde fueron depositados en el panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos, los socios de está, de la Asociación Patriótica, muchos miembros del Club Español, del cual era fundador, y numerosas personas de alta significación social y comercial. Su muerte ha sido muy sentida por cuantos apreciaban sus relevantes dotes.”

Su esposa Emilia Francisca López lo sobrevivió hasta el 9 de septiembre de 1918, cuando falleció en su casa de la calle Cangallo n° 2338, Barrio de Balvanera en la ciudad de Buenos Aires.