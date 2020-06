En el mediodía de hoy el intendente San Antonio de Areco, Francisco Ratto, convocó a conferencia de prensa junto a su equipo de trabajo y miembros del Concejo Deliberante, para comunicar una buena noticia cual es que se vuelve a la Fase anterior en esta cuarentena debido al comportamiento y control del brote producido hace 10 días.

Es que los últimos estudios realizados y gracias a las medidas de confinamiento y aislamiento social ayer dieron por cerrado el brote producido hace 10 días atrás dando como resultado 0 casos positivos en los últimos casos estudiados lo que determina esta medida.

Pusimos a disposición de quienes concurrieron a la verdulería que fue centro de infección, una linea para que pudieran comunicarse llegando a más de 200 y no reportaron indicios de contagio gracias al esfuerzo que hicieron con el uso del tapabocas, higiene de manos, la distancia social y desinfección de los productos que se compran.

Se decretó esa vuelta a Fase 1 porque se debía determinar el origen de ese foco y su propagación es decir hasta donde podía llegar pudiendo arribar a que el brote se detuvo y la gran mayoría dió negativo.

Luego dió la noticia de volver al estado de 10 atrás mencionó que se habilita la obra privada, los albaniles van a volver a trabajar, los comercios que estaban habilitados cumpliendo con todas las medidas de seguridad, los oficios, mantenimiento, reparaciones y las profesiones liberales.

Esto se debe al esfuerzo del grupo de salud que comprende médicos, enfermeras a los que una vez más agradeció y a la población que toma conciencia de que hacer y cómo hacer y al comercio y quienes asisten a ellos y que ha respetado las restricciones e instó a seguir con ese comportamiento.

Tuvo un momento para mencionar a la empresa Avícola Tres Arroyos que fue un centro de contagio y tiende a ser cada vez mayor y a las personas de Areco que trabajan en ese lugar los que han sido testeados y hay disponible hisopados para tranquilidad de los mismos y sus familiares.

Comprobamos que las medidas son efectivas y pidió que se tomen como hábito y si en un comercio no atienden con el barbijo no debiéramos comprar y si un cliente no lo tiene no debiera ser atendido.

Recomendó Ratto no reunirse con amigos ni siquiera en familia todavía porque sería provocar contagios y deberíamos volver atrás nuevamente.

El doctor Spina dijo que el estado de quienes están internados es bueno y que se está tratando salir a buscar a los asintomáticos ya que si el contagio de cada uno es a otras tres personas la cuenta es sumamente alta de contagiados de ahí lo importante de salir a buscar y bloquear la posibles contagios.uelta

Finalmente Ratto reiteró la vuelta a la Fase 4 en que se encontraba la cuarentena hace 10 días y la recomendación de evitar un sentido triunfalista porque el virus está vigente y su contagio posible y que firmará el Decreto respectivo de inmediato tomando vigencia la medida en este momento.