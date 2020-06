El panorama nacional es sombrío, el virus avanza y Exaltación de la Cruz está rodeado por otros distritos en donde la cantidad de casos es pasmosa, Escobar, Luján, Pilar, Zarate, Campana no están teniendo buenos resultados. Los operativos en las rutas y caminos se hacen, es normal y común verlos subiendo a los colectivos y micros, pidiendo los requisitos necesarios para circular, inclusive se agregaron puestos de control, pero aun así ya son 10 los casos confirmados cuando hace muy poco eran 3, la población no es tan numerosa como para que no se tenga en cuenta la multiplicación Covid.

La proyección en cuanto al comportamiento individual da como resultado que cada vez más se cierra el círculo, al final será cada uno el responsable que estos números no crezcan, la necesidad de respetar las normas de la Pandemia es fundamental, ya no debería ser necesario que se diga lo que hay que hacer y que no, todos ya están anoticiados.

En Exaltación hoy es fácilmente visible una cantidad importante de personas circulando por las calles y veredas del pueblo, ni que hablar de los comercios que no respetan las indicaciones sanitarias, no se ven en general, el alcohol en gel, ni el trapo de piso con desinfectante, en los supermercados ya casi no se respeta la distancia de 2 metros.

En este contexto se han habilitado más rubros comerciales, imprentas (industria gráfica, ediciones e impresiones), lavadero de vehículos, herrerías y carpinterías, librerías, kioscos, venta de artículos de telefonía, celulares y computadoras, mueblerías (fabricación de madera y muebles), fabricas e industrias lo cual incrementará significativamente la posibilidad de contagio si no se siguen a pie juntilla todos los protocolos repetidos millones de veces.

Entre los barrios que hacen caso omiso a los impedimentos sanitarios, la llegada de gente de CABA y GBA de forma constante, las largas colas de vehículos esperando para entrar al distrito y la falta de controles en la intersección de las rutas 6 y 8 que ha quedado liberada a la buena de Dios, no brindan un buen panorama.

Más que nunca es imperativo seguir las recomendaciones del sistema de salud, mantener la distancia social, utilizar barbijo, usar alcohol en gel y salir de nuestras casas solo para lo estrictamente necesario todo será menos difícil.

La circulación del virus está entre nosotros y ya es una temible realidad.

