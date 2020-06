En el día de la fecha se han conocido nuevos casos positivos en nuestra ciudad.

Decíamos un informe complejo ya que se venía dando en nuestra ciudad la confirmación de casos con coronavirus positivo cada tres a cinco días y en el día de la fecha tenemos la mala noticia de que se han confirmado cuatro casos positivos.

Para ampliar la información respecto de los casos que han dado positivos en nuestra ciudad, nuestra infectóloga, la doctora Soledad Gaetano, va a brindar más información médica respecto a esto.

Bueno voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a los casos de las de las personas confirmadas con coronavirus y con respecto a los otros resultados que también estábamos esperando.

De los casos confirmados los cuatro casos de personas que presentan coronavirus, hay que decir que dos son contactos estrechos de otras personas que ya eran positivas. Una de ellas no tiene nexo epidemiológico y la otra se trata de un paciente asintomático que fue hisopado en una empresa privada.

Debo decir también que tenemos, de los resultados que estábamos esperando, dos que dieron negativos y debo decir también que tenemos tres altas de las cuales tres son pertenecientes a personales de la salud. Y que en el día de la fecha también se ha activado el protocolo por un paciente que es un contacto estrecho de uno de los casos confirmados que también presentó síntomas.

Bueno, ante esta situación, me parece muy importante aclarar algunas cuestiones. Primero que no se olviden que estamos en una etapa crítica de la enfermedad donde estamos en ascenso de la curva, esperamos que los casos sigan en aumento, que podamos tener algún caso que requiere internación, algún caso complicado y algún caso grave.

Quiero decirles que esperamos que en las próximas semanas tener el pico de la curva y que tenemos que estar preparados para ello y no entrar en pánico pero saber que las cosas van a ir poniéndose cada vez más complicadas.

Quiero decirles también que hay algo que nos preocupa como equipo de salud y es el hecho de que en nuestra ciudad tenemos ya dos pacientes confirmados que no tienen nexo epidemiológico. Si bien todavía la región sanitaria no los considera una zona de transmisión viral pero son dos personas que no han estado en contacto con ningún otro paciente positivo.

Esto es para tenerlo muy en cuenta porque nosotros estamos ahora en fase 4 pero bueno si siguen aumentando la cantidad de personas que no tienen nexo epidemiológico es probable que en vez de avanzar tengamos que volver a una fase previa.

Tenemos que saber que si bien estamos en fase 4 hay que seguir manteniendo el distanciamiento social. No podemos visitar a nuestros seres queridos, no podemos reunirnos con personas que no convivimos, si tenemos que salir a trabajar, si tenemos que salir hacer alguna compra o algún trámite, hagámoslo la menor cantidad de veces posible y una vez que estemos en la vía pública mantengamos el distanciamiento social y la higiene de manos.

Esto es muy importante que lo sigamos sosteniendo porque como les dije en esta etapa es realmente la etapa crítica que estamos esperando en enfermedad y tenemos que incrementar más que nunca las precauciones.

En base a la situación que acaba de describir la doctora y qué tiene que ver con la situación que se vive en nuestra ciudad, y en donde entendemos que es importante aclarar que recibimos de manera constante la demanda para habilitar actividades deportivas, actividades de pesca, actividades que tienen que ver con lo comercial; y en donde teniendo en cuenta se han generado distintas dudas con lo anunciado por el presidente de la Nación en la última conferencia.

En donde habla del avance de fase teniendo en cuenta que se pueden permitir reuniones de hasta diez personas, en donde ya no hablamos de aislamiento social, preventivo y obligatorio sino de distanciamiento social. Es importante entender que en la ciudad estamos más cerca de retroceder al nivel inicial que a avanzar respecto a la fase siguiente.

Estamos entrando en una etapa difícil. Sabemos que es duro no poder compartir con nuestros seres queridos, amigos o la mesa familiares como estamos acostumbrados. Ser responsables en esta etapa implica nuestro cuidado y el cuidado de nuestros seres queridos. No existe acción o medida desde el Estado que nos alcance sin el compromiso y el cuidado de todos. Buenas noches.

(Fuente: Baraderoteinforma)