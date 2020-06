Cuando se ingresa en el diccionario castellano la palabra NEPOTISMO se define como: “Trato o favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”.

Cualquier semejanza con la realidad en la designación del nuevo gerente de ANSES Capitán Sarmiento no es atribuible a ningún partido político sino solo a su padre.

Haciendo una búsqueda por las redes se encuentran las personas a favor y en contra. Según el color político de cada uno, se está de un lado o de otro.

Lamentablemente los únicos que perdemos con estas designaciones somos todos los ciudadanos de a pie.

Esto no se trata de un tema ideológico sino la transformación de lo ideológico en el manejo de una caja, el acomodo de parientes, en definitiva en un negocio familiar.

No es ni mas ni menos que el disfrute del poder para distribuir cargos en una familia. No le basto a nuestro ex intendente y actual diputado con nombrar a su hijo, a su señora y a su nieto mayor en la legislatura de la provincia de Bs. As ¡No ¡

Ahora vamos a por algo nacional.

Lamentablemente los actos de corrupción de algunos los pagan los hijos que los insertan y los ponen aquí y allá. Sino pregúntele a Florencia.

Nadie tiene nada personal en contra de Germán Ostoich. Simplemente que a través de su designación se cumple un acto de corrupción.

Si miramos el arco defensor del peronismo dicen “Siempre los políticos nombran gente” o el consabido “el gobierno anterior también lo hizo”. Ambas proposiciones son ciertas, pero muy DIFERENTES.

Una cosa es nombrar a alguien de confianza en un cargo, y verificar que ha tenido antecedentes en la función pública en otros periodos de gobierno, su idoneidad para el cargo. Situación que no se cumple en este caso, donde el único mérito del Señor G. Ostoich es ser hijo de su padre.

Insisto no es nada en contra de la persona de Germán pero creo que su único antecedente en alguna empresa familiar (sin saber si tenía gente a cargo o cuál era su función, cada uno en el pueblo ya lo sabe). De ahí al cargo de gerente de ANSES Capitán Sarmiento es la demostración de la existencia de un verdadero nepotismo.

Es manejar el poder como asalto a la distribución de cargos públicos para todos los parientes del ex intendente ( su nieto y mujer están en empleos de legislatura de pcia de Bs. As, esperemos que German haya renunciado para acceder a su nuevo trabajo, sino además de usarlo para cometer un acto de corrupción le haría hacer algo ilegal).

Con respecto a la segunda proposición “el otro gobierno también nombro una jefa o gerente”. También es una verdad y con diferencias. En primer lugar no se DESPIDIÓ A NINGUNA PERSONA para ocupar ese cargo, sino que quien estaba de jefa conservo su empleo, solo perdió la función ejecutiva o jefatura.

Aquí se despidió a una persona por el simple hecho de no pertenecer al mismo espacio político, poco importo sus antecedentes en la función pública en otros gobiernos, su título profesional y el ser sostén familiar de un hijo con discapacidad.

He ahí una GRAN DIFERENCIA entre un nombramiento y otro y porque a uno se lo tilda de ser un acto corrupto y a otro no.

Lamentablemente seguimos por la misma senda por eso siempre buscamos un CAMBIO.