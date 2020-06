Por: Juan Aurelio Lucero

El combate de Corpus Christi, se libró el 15 de junio de 1536, será el primer combate documentado en estas tierras de Buenos Aires.

La expedición de don Pedro de Mendoza había llegado en febrero, con él llegaron 72 caballos y yeguas vivos, los otros 28 habían muerto en el viaje.

Hasta mediados de mayo el adelantado pudo mantener a la personas de su expedición con tres aportes alimentarios, uno era el propio abasto de la expedición, el segundo el provisto por algunas salidas de caza cercanas a la población y el tercero era el aporte de distintos grupos humanos locales que habitaban en la región, pero el abuso y autoritarismo de los expedicionarios fueron acabando con la buena predisposición de estos y se alejaron del puerto de Buenos Aires, esto obligaba a los cazadores, alejarse cada vez más de la seguridad de la población, solo para cazar piezas pequeñas, planear jornadas de caza que superaban el día en territorio desconocido y hostil , no era nada era nada fácil.

Relata Ulrico Schmídel el cronista de la expedición: “…hallaron en esta tierra un pueblo de casi 3.000 indios llamados Querandís, que los susodichos Querandís nos han traído diariamente al Real durante catorce días trajeron pescado y carne al Real, y porque no viniera más, Mendoza envió a ellos (que estaban como cuatro leguas) al juez Juan Pavón con tres soldado para buscarlos”; los ubico a orillas del Riachuelo de los Navíos, al tratarlos no lo hace de la manera adecuada y amigable por lo que es rechazado por parte de los Querandíes, quienes no aceptaban ya esa manera de comportamiento de los españoles, por eso los indios se negaron a remitir nada, y “los emisarios volvieron batidos y maltratados”.

Como las provisiones escaseaban “…el Gobernador… ordenó a su hermano don Diego Mendoza que saliese con una banda de soldados (300 soldados y 30 jinetes), a buscar Indios que proveyesen al ejercito de bastimento…”. Diego de Mendoza llego con las banderas, las corazas y todo el aspaviento de la época para el combate, los indígenas se escondieron entre los pajonales del río y los altos pastos, avanzaron los hombres de Mendoza pero sus caballos son atrapados en tierras pantanosas, sus jinetes son masacrados, la infantería apenas si tiene contacto con los indios, cansados regresan dejando 36 finados.

Dice Schmídel: “…que llegaron a las manos y siendo lo indios muchos… mataron a don Diego de Mendoza y a Pedro de Benavides, su sobrino y á otros cuatro….A los capitanes Herrera, Medrano, Guzmán, los sobrinos de Mendoza capitanes Perefán de Ribera y Pedro de Luján y si no fuera por la infantería que venía atrás todos quedaban en los campos, también murieron seis hidalgos entre ellos don Luis Benavides”.

En total fueron 36 las víctimas en las tropas de Mendoza.

Es el primer combate documentado en las proximidades de Buenos Aires, se libró el 15 de junio de 1536, día de Corpus Christi.

Los indios plantearon el choque en un área de gran extensión, según se acepta hoy el combate se habría desarrollado en inmediaciones de la Laguna de Rocha, en las orillas del arroyo que lleva el mismo nombre, cerca del Río de La Matanza, campos que luego de 1758 fueron propiedad de Juan Guillermo González y Aragón (Bisabuelo del General Manuel Belgrano), estancia “Los Remedios”, luego partido de Esteban Echeverría, hoy partido de Ezeiza, aunque se extendió por gran parte del oeste hasta llegar al actual Río Luján donde muere el capitán Pedro de Luján.

El 24 de junio los indios unidos con otras tribus, iniciaron un sitio que duro hasta que llego el capitán Juan de Ayolas con provisiones, viaje en donde había establecido el asiento de Corpus Christi a orillas del Río Paraná.

El calvario de la población en el puerto de Santa María de Buenos Aires duraría hasta mediados de 1541, cuando fueron trasladados los sobrevivientes a la ciudad de Asunción.

En 1580 cuando el general Juan de Garay funda la ciudad de Buenos Aires, ubica el mismo asiento de Querandíes y desaloja el territorio, en 1588 comienza el reparto de tierras, después de 1758 en la estancia “Los Remedios” se erige la primer capilla de la zona.

A fines del siglo pasado dentro de los terrenos de la estancia Los Remedios, se encontró la hoja de una espada, sin guarnición, sin puño y sin pomo, luego de limpiar el óxido se pudo leer de un lado “Pro Fide et Patria” (Por la Fe y el país) y del otro “Bartolomé de Bracamonte”.

Ruy Díaz de Guzmán lo cita como integrante de las fuerzas de Mendoza en el combate de Corpus Christi diciendo: “Aunque desordenada la infantería, y muertos los bravos don Bartolomé de Bracamonte y Perefán de Ribera, se sostuvo la vanguardia hasta el arribo de la caballería”

Después de 484 años, el combate de Corpus Christi sigue presente.

Juan Aurelio LUCERO