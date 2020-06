Nuestra sociedad está atravesando una etapa de violencia social sin precedentes, se maltratan a niños, se asesinan a mujeres, luego de golpearlas y quemarlas vivas, algunas veces son violadas etc., a vista y paciencia de las autoridades que no han diseñado un marco legal para poder combatir frontalmente a este horrible flagelo.

Los adultos mayores no escapan al maltrato, pero en estos casos siendo real y comprobable, muchas veces es invisible y pasa desapercibido. Vemos por la televisión denuncias de maltrato a los niños y a las mujeres que son denunciados con todo derecho, pero nunca vemos (o si los vemos son casos raros) de denuncias por maltrato a una persona adulta mayor.

En nuestro país se han creado algunos colectivos muy importantes como el de “Con mis hijos no te metas” en defensa de los niños o el de “Ni una menos” en defensa de las mujeres, pero no vemos ningún colectivo dirigido a la defensa de los derechos y contra el maltrato y abuso hacia las personas adultas mayores.

Está normado tanto en el Código Civil como en el Código Penal del Perú que las personas adultas mayores están protegidas por el Estado, y si bien es cierto vemos con mucha frecuencia juicios por alimentos contra padres irresponsables que no cumplen con sus obligaciones respecto a sus hijos, y en donde existen innumerables sentencias emitidas por jueces en favor y beneficio de los niños, es raro ver a un hijo o hija ser denunciado por no cumplir con sus obligaciones con sus padres.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 66/127, designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Así mismo existe una nueva Ley del Adulto Mayor, la Ley 30490, emitida en julio del 2017 en donde se mencionan los Derechos para con los Adultos Mayores.

Asimismo en dicha Ley en el artículo 33 inciso a, en la sección de fechas conmemorativas, declara al 15 de junio como Día Mundial de la toma de Conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Por lo tanto al tratarse de una Ley esta debería ser cumplida y acatada en todos los organismos del Estado y que se tome conciencia de dicha Ley, se deberían de hacer periódicos murales, marquesinas, concursos y todo tipos de herramientas ya sean impresas o electrónicas relacionado a este importante Día.

En los colegios del país, así como hay celebraciones por el Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Primavera y Navidad (en algunos celebran Haloween), se debería hacer que los niños presenten actuaciones, concursos y juegos florales alusivos a esta fecha, para ir creando conciencia de la importancia del respeto y cariño a la persona adulta mayor.

Recordemos que los niños aprenden mucho por imitación. Si ven que su padre es violento y le pega seguido a su madre, (y en donde no hay denuncias de por medio), el niño va crecer creyendo que esto es normal en una relación de pareja. Lo mismo sucederá si el niño ve cómo sus padres no tratan con cariño y respeto a los adultos mayores, crecerán creyendo que así son las cosas. Es por eso que sugiero que desde muy pequeños les enseñemos los niños del Perú los principios y valores sobre el respeto a los semejantes, en especial los Adultos Mayores.

El maltrato al adulto mayor, no es solo físico en donde se pueden evidenciar los signos de violencia física como heridas, ojos morados, lesiones y fracturas a veces, el maltrato puede ser psicológico, cuando los ningunean, los insultan, los ofenden a nuestros adultos mayores, no los visitamos y hacemos que estos se depriman etc, el maltrato puede ser también por negligencia, cuando no les damos de comer, no les brindamos techo y abrigo, no les damos sus medicamentos de la manera apropiada, no los llevamos al médico cuando están enfermos.

(Fuente: Diario UNO)