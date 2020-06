Esta mañana de martes el intendente Francisco Ratto acompañado por parte de su gabinete, anunció con alegría pero con prudencia y también muchas recomendaciones, el ingreso de San Antonio de Areco en lo que se denomina Fase 5 de la Cuarentena por pandemia de coronavirus; más adelante manifestó que se llegó a esta situación de cierto sosiego y ahora llega la hora de mantenerla.

Es esta una nueva normalidad en la que se permiten diferentes actividades que antes no estaban habilitadas: reabren comercios, las personas pueden comenzar a desarrollar tareas habituales, deportivas, físicas, recreativas pero siempre cumpliendo el protocolo sanitario establecido como que los locales no podrán tener más del 50% del lugar ocupado y las reuniones tendrán que ser de hasta 10 personas entre otras, por ejemplo.

Es el paso previo a recuperar la “vida normal” y dar paso a la reapertura total de la economía a todos los niveles, así como el desarrollo de espectáculos deportivos, artísticos y demás, pero para eso falta.

Ratto comentó lo beneficioso de esta nueva etapa aunque siempre haciendo hincapié en da de cumplir estrictamente con las medidas de seguridad e higiene, el distanciamiento entre personas, uso de tapabocas, etc., como se venía haciendo hasta ahora.

Cedió la palabra a la Secretaria de Educación y Deporte, Sandra Rissolino quien explicó las actividades recreativas y deportivas que se pueden realizar con esta modalidad haciendo hincapié en el distanciamiento y mencionando que no haya contacto físico; deportes que se habilitarán serán los individuales o que no tienen contacto entre las personas como padel, tenis, golf, equitación, natación, ciclismo, pesca, tiro, natación y otras en las que no haya contacto físico.

Finalmente Fernando Spina, Secretario de Salud Municipal destacó el esfuerzo que se realizó desde la comunidad y desde el Gobierno para lograr arribar a esta medida que es importante en cuanto pone en movimiento la economía, pero recalcando la necesidad de seguir con algunos comportamientos de protección.

Destacó la posibilidad de hacer deportes más con los distanciamientos establecidos y distintos en cada caso; recordó que en el AMBA la capacidad de camas están un 70/80 % ocupadas lo que nos debe llamar a la reflexión , que no se puede tirar por borda el esfuerzo de tres meses, concluyendo con que seguramente habrá quienes no cumplan con lo recomendado pero es bueno que sepan que corren serio riesgo de contraer la enfermedad.

Es que por estar ubicado Areco muy cerca geográficamente del AMBA- Área Metropolitana de Buenos Aires-, (AMBA) con una situación diferente y más complicada sanitariamente y estar rodeados de ciudades en las que últimamente han aumentado los casos de COVID-19 como Baradero y San Pedro entre otras, a las que muchas personas viajan por diversas razones entre ellas laborales pueden ser agentes de contagio.

Dijo que la recomendación es el distanciamiento social aclarando algunas cuestiones para cada actividad y que del comportamiento de la población depende que no haya que volver a Fases anteriores más estrictas y restrictivas.

El intendente reiteró que la provincia de Buenos Aires es enorme y no es lo mismo Trenque Lauquen que está limitando con La Pampa que tiene pocos casos, que Areco que es muy cercana a AMBA que está a punto de volver Fase 1, y a 50 kilómetros de Pilar o Lujan, por lo que hay que extremar las medidas preventivas para evitar contagios.

(Imágenes: Gentileza de Sergio Hurtado)