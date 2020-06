El nuevo caso de coronavirus o COVID-19 se detectó gracias a la gente del equipo de Salud que puso su mirada sobre ciertas personas con comercios de verdulerías que viajan habitualmente para traer mercadería al Mercado Central.

Tal estudio dio como resultado un caso positivo en una persona que trabaja en uno de los comercios mencionados estando aislado y en buen estado.

El o doctor Favio Crudo aseguró que este caso no cambia la situación de la cuarentena dado que el infectado no es residente en la ciudad y es un caso aislado tras más de veinte días sin contagios; por lo tanto aseguró que no se cambiará la ubicación de San Antonio de Areco que seguirá en Fase 5.

Por otra parte y reiteradamente recomendó respetar los protocolos de seguridad y prevención para evitar males mayores.