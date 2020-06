Exaltación de la Cruz ha trabajado muy duro para tener al Coronavirus por ahora contenido, es una situación para sacar pecho, pero no para flexibilizar ninguno de los controles que se vienen haciendo, ni para salir a la calle desmadrados, ni para levantar algún retén, tampoco para descuidar ninguna de las cuestiones sanitarias, al contrario es un momento que demarca claramente que el camino escogido es el correcto y más que nunca se debe permanecer en este estado de alerta que el distrito de forma mancomunada y esforzadamente ha logrado.

Cuando se observan los números en general hay una gran diferencia, con viajar más hacia el este tenemos a Pilar que desgraciadamente es casi el caso opuesto, más de 40 casos y contando, sus mismos habitantes lo saben, los que atienden al público sienten temor y son consientes que el contacto con vecinos que posiblemente hayan viajado al exterior y que se encuentren dentro de Countrys sin ser “vistos” por las estadísticas oficiales, pueden ser el boleto directo al hospital Austral en dónde se nuclean la mayor cantidad de infectados.

Claro al calcular los riesgos es muy fácil la elección de tratar de venir al distrito, poco contagio y ganancias aseguradas para los repartidores de agua potabilizada, de lácteos y pastas que pululan por las rutas y calles internas de los barrios que no solo cargan lo que dice el ploteado sino que traen alimentos secos que compiten directamente con negocios locales, el comercio ya deprimido debe cargar en sus espaldas una mochila más pesada, los vecinos que tributan todo el año sienten que se olvidan de ellos en estos tiempos de vacas flacas.

Los números que estos camioncitos se llevan cada fin de semana estaría en un promedio de los 200 mil pesos, a esto agreguemos que en muchos casos los conductores y acompañantes no guardan ninguna medida de seguridad, vienen juntos en la cabina o no usan tapabocas, pues claro al llegar a un lugar de poco contagio pueden sentirse más seguros y relajarse, solo los habitantes y comerciantes de Exaltación conocen los sacrificios que se hacen.

Es posible que en poco tiempo se flexibilicen los controles, mandato que vendrá desde el gobierno provincial de Axel Kicillof, teniendo en cuenta todo esto quizás lo que debiera hacerse es lo contrario, endurecerlos.

Por la cuestión primigenia sanitaria y por la comercial los retenes hacia Exaltación posiblemente deberán endurecerse, ya hay refuerzos en dónde se observa mayor tránsito, el cruce de la ruta 8 y la 6 no solo cuenta con el control del peaje Larena, ahora también se suma un fuerte control de las fuerzas de seguridad local que han decidido poner su foco en este crucial acceso al distrito. Vamos bien, no hay porque cambiar el rumbo.

(Fuente: Capillaonline.com)