INFORME.

Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Darío Puede y soy médico del hospital municipal “Dr. Lino Piñeiro”.

Hoy vengo a comentarles que hasta el momento cuarenta y cuatro personas han dado positivo para coronavirus COVID-19 en nuestra localidad.

De estas cuarenta y cuatro personas, veinticinco transitan actualmente la enfermedad.

Este número se vio incrementado debido a que en el día de la fecha tuvimos cuatro resultados positivos de hisopados que fueron realizados en el ámbito privado y dos resultados negativos que nos envían desde la Región.

También quiero contarle que dieciocho personas recibieron el alta hasta el día de la fecha, la última persona dada de alta fue hoy.

Se activó en el día de la fecha también una sola vez el protocolo motivo por el cual estamos a la espera de once resultados pendientes.

Actualmente tenemos un paciente confirmado para coronavirus COVID-19 internado la sala general de nuestra institución y tres pacientes que están también internados a la espera del resultado del hisopado.

Cabe destacar, y como dato importante, que tenemos actualmente ocupado aproximadamente el 10% de las camas de sala general y no tenemos ningún paciente internado en terapia intensiva en nuestra institución actualmente.

Quiero también aprovechar esta oportunidad para comentarles que, como ustedes bien saben o han escuchado, han informado estamos en la parte ascendente de la curva de contagios y nos espera un julio en el cual pensamos que la curva va a seguir ascendiendo.

Como habrán visto las últimas noticias son que en lo que es CABA y el Área Metropolitana se ha retrocedido de fase y la realidad nos muestra a las claras que como herramienta fundamental tenemos la prevención, el distanciamiento social y hemos visto en otro lado del mundo lo que nos pasa cuando esto no se respeta y ahora en la última semana lo hemos visto en nuestro país: el resultado de sostener la cuarentena y resultado de salir a la calle hacinamiento, contacto con personas. Hemos visto que ha terminado en incrementar considerablemente los casos.

Con lo cual le solicitamos y le pedimos que por favor se cuiden y que tengan conciencia social. De esto salimos adelante con conciencia social, entendemos que no solamente nos enfermamos nosotros sino que podemos enfermar a muchas personas si no nos comportamos responsablemente.

¿Y saben qué? Cuando nosotros enfermamos a gente, enfermamos la gente que nos rodeamos. Que oh, casualidad, terminan siendo generalmente seres queridos, familia, amigos compañeros de trabajo. Lo cual, es importante que lo podemos entender para hacer una reflexión sobre esto y cuidarnos más que nunca en la instancia en la que estamos atravesando. Que tengan muy buenas noches todos y todas.

(Fuente: Baraderoteinforma)