El plan Kicillof para traer pacientes Covid 19 existe, la respuesta no pasa por si es correcto o no hacerlo, sino si es posible y el sistema de salud local está en condiciones de atender a sus propios vecinos y además de a los del AMBA.

El convenio emitido por el Gobierno Provincial no fue firmado por el Intendente, existe gran preocupación por el contexto generalizado que viven otras localidades, se espera que los caso suban rápido ocupando camas que serán necesarias para los exaltacrucenses, no todo es corona virus, se acercan bajas temperaturas que traen consigo enfermedades respiratorias que sumarán enfermos.

Acorde a las condiciones y al compromiso demostrados tanto por el municipio como por los habitantes, el distrito continuará en Fase 3, es decir como hasta ahora venía sucediendo, esto no quiere decir que no haya cambios, de hecho se pondrán más severos los controles en los accesos.

El Intendente Diego Nanni sabe que los números que hoy con orgullo se muestran podrían cambiar repentinamente si no se toman los recaudos necesarios, “Ha circulado entre los distritos un compromiso a firmar, que no fue firmado por nosotros, porque tenemos algunas consideraciones que hacer, tenemos índice bastante altos de hospitalización de pacientes con problemáticas respiratorias, gripe, pulmonía, sarampión, neumonía, neumonitis, enfermedades propias de la estación”, esto deja como consecuencia que no es seguro que la estructura sanitaria esté en condiciones de atender a los propios y además a los foráneos.

También hay que tener en cuenta que no se conocen bien los tiempos de recuperación de un paciente con Covid 19, ni la complejidad que necesita, todo es muy incierto, nadie sabe fehacientemente de dónde agarrarse para poder hacer una proyección a futuro.

El planteo es prudente y lógico, “Para ser solidarios y poner nuestro sistema de salud a disposición tenemos muchas cuestiones para analizar, si el esfuerzo de otros distritos es equivalente y trabajamos todos de la misma manera, esto sería una medida de última necesidad”.

El trabajo de toda una comunidad está detrás de los buenos resultados de la cuarentena local, “En aproximadamente 100 días, hemos tomado decisiones y materializado proyectos de políticas sanitarias que a veces te llevan un periodo entero, no podemos poner en riesgo todo ese trabajo así porque si en un convenio totalizador sin las particularidades del caso”.

Lo que queda claro es que Exaltación no está acompañando al gobernador Kicillof en esta idea que es inobjetable pero que pondría en peligro a nuestro propio bienestar, “No estamos en condiciones de poder asegurar que podamos cubrir las necesidades de nuestros vecinos y vecinas ofertando servicios a gente de otras localidades, en ese sentido es algo que vamos a discutir”.

(Fuente:Capilla online)