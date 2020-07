Hasta el momento cincuenta y ocho personas de nuestra ciudad han dado coronavirus positivo. De estas cincuenta y ocho personas, veintiocho se encuentran transitando la enfermedad en este momento.

Este número ha aumentado respecto de ayer ya que desde Región Sanitaria hemos recibido siete resultados. De los cuales, cuatro fueron positivos y tres negativos.

Además hemos recibido, de un laboratorio privado, un caso positivo también.

También cabe destacar que en el día de la fecha se han dado cuatro nuevas altas sumando un total de veintinueve personas recuperadas.

En el día de hoy se activó el protocolo en tres oportunidades y no teníamos resultados pendientes. Por lo cual, son estos tres resultados los que estamos esperando.

También informarles que es de las personas que han dado coronavirus positivo, cuatro de ellas se encuentran internadas en el nosocomio local: tres son adultos mayores y un adulto con patologías de base.

De aquellos que aguardan sus resultados en uno se encuentra internado.

Y también queríamos comentarles que la persona que anunciamos su fallecimiento lamentablemente mientras esperaba sus resultados, hemos obtenido este resultado y ha dado negativo.

De los casos positivos de hoy, tres son contactos estrechos, es algo que también cabe mencionar.

Y a su vez informarles, aunque no se contabiliza como caso positivo de nuestra ciudad, nos parecía una información pertinente anunciar que el subsecretario de salud del municipio ha dado coronavirus positivo.

Informar también que ya se han activado todos los protocolos obviamente desde su hisopado correspondiente y todos sus contactos estrechos. Era una información que queríamos brindar y vuelvo a remarcar que no es un caso que se contabilice en nuestra ciudad porque se contabiliza por domicilio en el DNI.

Sin mucho más para agregar por favor solicitarles que estamos en el momento entrado el invierno que por favor utilicen el tapabocas al momento de salir de su vivienda, que cumplan con el distanciamiento social, que realicen todas las medidas de higiene al momento de Ingresar a su hogar y que también dentro de su hogar o en su lugar de trabajo no compartan el mate, no compartan utensilios y puedan seguir todas las medidas de higiene necesarias para salir de esta situación lo más pronto posible. Muchísimas gracias y buenas noches.

(Fuente: Baradero te informa)