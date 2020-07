Colaboración de Juan Cvitovic.

Tiempo abajo

Ya se pierde a la distancia

el caballo con su apero.

Y hasta el hombre más campero

está sobrando en la estancia.

Por eso en su circunstancia

viéndose fuera de ambiente,

al amparo de un pariente

pa´l lao del pueblo ha rumbiao,

pa´ vivir amontonao

como hormiguero en creciente.

Ande la manga se estrecha

aura manda la picana,

y en menos de una semana

se levanta la cosecha.

Ver una melga derecha

ya no es lujo pa´ ninguno.

Si hay que marcar un vacuno

ya no se usan más los piales.

Y ande había diez mensuales

aura se arreglan con uno.

Ya no se ve el pión linyera

venir pa´ las deschaladas,

ni las grandes caballadas

dejando la polvadera.

Hoy la familia es pueblera

por distintos pareceres,

sin chicos y sin mujeres,

el campo ha cambiao de vista,

y hay un solo tratorista

para todos los quehaceres.

Ya en los mozos no hay apego

por cosas que el campo enseña

y como no se usa leña

ni han aprendido a hacer fuego.

Yo a mi recuerdo me entrego,

y a nadie quiero ofender…

no tienen porqué aprender

lo que tal vez no haga falta,

pero a la vista resalta

que va muriendo el ayer.

Sólo ha dejao por allá

el tiempo con sus descartes,

taperas por todas partes

de gente que ya no está.

Por ahí de casualidá

se ve a caballo un paisano,

o alguna planta en el llano

de los pájaros amiga;

como pa´ que alguno diga:

“allá vivía fulano”.

Pero aunque me duele tanto

ver un boliche sin pingos,

donde antaño los domingos

todo era fiesta y encanto;

bien venido el adelanto…

y hasta le grito ¡salú!

Y perdonen mi atitú,

no estoy en contra’el progreso

pero es que añoro todo eso

que llenó mi juventú.

Milonga de José Vulcano