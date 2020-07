Cuando observamos los casos positivos de estas últimas horas en el AMBA, es preocupante la creciente cantidad de pacientes que entran todos los días a engrosar sus estadísticas, dentro de este contexto, Exaltación de la Cruz, se mantiene firme sin dar tregua al virus.

El Director del Hospital San José , el Doctor Omar Recchi, tiene un panorama certero de lo que sucede y lo que podría ocurrir en Saluun tiempo cercano, nos cuenta, “Comparados con los municipios vecinos estamos muy bien preparados, en Terapia Intensiva no tenemos ningún paciente gracias a Dios, pero nos tenemos que seguir cuidando”, aunque es una muy buena noticia, también tenemos que tener en cuenta que se espera para dentro de, relativamente un tiempo corto, un marcado brote virósico.

La falta de pacientes en Terapia Intensiva es otra buena noticia, ya que denota la levedad de la mayoría de los infectados, aunque “Existe alguna neumonía no tan leve y, no nos podemos olvidar que algunos pacientes, al no poder hacer la cuarentena en la casa, están haciéndola en las instalaciones que tenemos especialmente preparadas para que no contagien a sus seres cercanos”, agregó.

Otro de los índices positivos dentro de esta Pandemia, es la poca cantidad de contagiados dentro del mismo sistema de salud, lo que nos habla a las claras del cuidado y el profesionalismo con el que se viene trabajando, “Mucha información al respecto no podemos dar, porque como hay quienes no tienen problemas en decir si se contagiaron, otros prefieren permanecer en el anonimato, pero si te puedo decir que nuestro índice, es bajísimo”.

El aislamiento y el corte de las clases presenciales ha tenido como resultados, que hayan bajado de forma muy marcada los casos de enfermedades respiratorias en los niños, en está época de fríos era común tener una gran cantidad de chicos y chicas, pero si se presentase alguna duda que es lo que habría que hacer, “Lo que les estamos diciendo a las mamás, es que estén atentas, sobre todo a la dificultad respiratoria y ante cualquier duda consulten al hospital”, aconseja Recci.

Dentro de los distintos centros de salud, circula información que la situación podría complicarse, es útil remarcar que durante estos días el Intendente Diego Nanni, no firmó el convenio Kicillof, para recibir pacientes del AMBA, lo cual fue muy acertado teniendo en cuenta, que las camas vacantes podrían ocuparse en aproximadamente dos semanas.

(Fuente: Capillaonline)