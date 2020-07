El pasado 9 de julio la emisora FM universo de Rubén Santamaría, realizó esta nota que consideramos oportuna para mostrarla a nuestros lectores. Agradecemos a Santamaría el permiso otorgado de noche, cuando ya estaba en pleno descanso para iniciar, mañana temprano, su conocido programa de la mañana.

Balance de Siete meses de Gestión IGUACEL en Capitán Sarmiento. 7 meses de gobierno.

Hace 7 meses encontramos una deuda enorme en el Municipio, sin herramientas con mucho desorden, pero con una gran ventaja con mucha gente que tiene ganas de trabajar y ver transformar nuestra Ciudad.

Teníamos un enorme gasto Político, mas de 1 Millón de pesos por mes, 12 millones de pesos por año, que pudimos ahorrar con la eliminación de 30 puestos Políticos que había y redujimos a 13 cargos, los demás se cubren con el mismo personal de Planta, por eso eliminamos Director de Cultura, Director de Deporte, Director de CAPS, Director de Prensa, y con eso ahorramos muchísimo.

HabÍa un desorden absoluto en las tasas, 132 tasas, que la mayoría de la gente no pagaba pero generaba una deuda el vecino.

No teníamos camión de basura, los recolectores tenían 25 años , estaban todos destartalados, todos los días tenían un problema diferente.

No teníamos maquinas viales, ni palas,…hasta las palas faltaban de lo que decía el patrimonio que debía haber , eso se fue corrigiendo, poco a poco vamos adquiriendo equipamiento y se esta trabajando.

Era mucha plata la que se gastaba en alquiler, ahora no tenemos mas alquileres, aprovechamos los edificios propios que tenemos, y ahorramos mucho dinero, terminamos la iluminación del circunvalación completa que estaba durmiendo desde hace varios años.

Cuando ingresamos teníamos un registro de 250 reclamos de luminarias sin atender, atendimos todas esas y ahora intentamos tener al día ese recambio antes que llegue el reclamo.

El Hospital no tenia sistema de generación eléctrica de seguridad, había un generador muy grande que trajo Scioli que no andaba, nunca anduvo, hoy tenemos un sistema de generación con 3 generadores que automáticamente se corta la luz tiene 5 segundos para activar uno dedicado al quirófano, uno a las salas internación y uno dedicado a la administración, estas son cosas que no se ven pero salvan vidas.Realmente estamos muy contentos.

Desde que comenzamos hasta acá se han hechos muchísimas cosas, cunetas, reparación de calles, se ha probado un pavimento nuevo Polímero en algunas cuadras que se utilizaran en muchas mas.

Lanzamos Ciudad verde, con el apoyo de toda la comunidad, la separación de residuos orgánicos e inorgánicos de todos los vecinos desde su casa. Con un trabajo increíble que se esta realizando en la Planta de tratamiento de Residuos, ahora estamos realizando la huerta para aportar muchos alimentos al hospital y comedores, ademas del trabajo que se esta realizando con el nuevo Hogar canino con mejores condiciones para los perritos, y el trabajo incansable de las chicas de “huellitas” que lo hacen ad

honorem.

Ahora lanzamos 15 talleres de cultura vía online, por un canal de youtoube que son muy interesante para la comunidad, pueden ingresar por la nueva pagina que tiene nuestro municipio que elaboraron 3 jóvenes estudiantes de nuestra Ciudad.

Tenemos un Plan de Poda que se esta llevando adelante actualmente, antes estaba prohibido la poda para los vecinos, la mayoría de los reclamos era de ramas. Hacia 16 años que no teníamos un plan de Poda.

Vamos a poner 1200 arboles en los tres años siguientes ,comenzaremos con estaca de álamo negro en toda la calle Palacios desde Alem hasta circunvalación y por Circunvalación hasta llegar a la ruta 8, luego Alfredo Palacios hasta Calle España y desde España hasta el Hospital , completando luego con especies coloridas por las Avenidas Rivadavia, Alem, Mitre y Pte. Perón, es parte del proyecto de ciudad verde para darle oxigeno,sombra en verano y penetración del sol en invierno .

Desde nuestro Municipio vamos a impulsar por intermedio de una ordenanza que nos permite dar Micro créditos para los emprendimientos, donde se apoyara todo tipo de trabajo grande, mediano o chico, valor de hasta 50.000 $ para comprar materiales o herramientas, que lo tienen que devolver, el cual permitirá esa devolución seguir dándolos a otros emprendedores , contactarse con Fernanda Astorino secretaria de Gobierno.

Plan de Moratoria

A partir del 1 de Agosto los vecinos tendrán una moratoria para poder ponerse al día hasta 36 cuotas fijas, esto permitirá invertirla en asfalto como prometimos en campaña y en otras obras para la Ciudad.

Antes el 43 % pagaba las tasas, osea 4 de cada 10, hoy estamos llegando al 70% 7 de cada 10 en el ABL, las tasas rural 100%, en el caso de seguridad e higiene 100% de cobrabilidad, hoy la población esta pagando las tasas por que se le prestan los servicios.

Capitán Sarmiento tiene 750 calles aproximadamente , mas de la mitad son de tierra, si durante los últimos 20 años se hubieran hecho 15 por año estaría todo asfaltado, nosotros vamos hacer 15 por año, por eso es importante que el vecino se anote en la moratoria y se ponga al día con sus tasas atrasadas.

Respecto a los salarios de los empleados Municipales entre Enero y Marzo 2020 aumentaron un 13 % , le dimos el adelanto a los empleados de salud antes que el gobierno nacional lo abone como lo anunciaron.

Cuando la mayoría de los municipios se dieron de baja muchos contratos , aquí fue diferente solo quedaron los empleados que trabajan, entendiendo que al principio fue difícil poner un poco de orden.

El salario de los empleados Municipales no es bueno,sabemos que es bajo y nos gustaría pagar mucho mejor, pero ahora las horas extras se pagan no como antes, ahora tienen ropa que antes no tenían y tantas otras cosas mas.

CLOACAS

“No se pueden habilitar loteos sino tiene cloacas hechas, es una Ley Provincial.”

El Intendente anterior habilito la venta de muchos lotes sin cloacas, como hago yo ahora, para exigirle las cloacas si el anterior le permitió venderlo sin cloacas. Igualmente nosotros le vamos a dar una solución, solo pedimos un tiempo, vamos hacer esa obra.

TRANSITO

Sabemos que esta mal y es verdad, entendemos que es una cuestión cultural, nos debemos una campaña importante de transito, ahí tenemos que trabajar y nos comprometemos a hacerlo. vamos a abordarlo, es un tema delicado y complejo.

Lo podrían meter Preso a Javier Iguacel ?

Yo no hice nada para ir preso, siempre trabaje con total honestidad, a mi nadie me va a encontrar mansiones, y casas como Lazaro Baez, mis viejos me dieron la educación que fue lo mas importante, ejercí mi profesión de ingeniero con lo cual hice un capital que hoy tengo, lo puedo demostrar 100%, desde que estoy en la política no tengo un peso mas que tenia desde que arranque, no perdí plata, pero siempre trabajando. Hoy tengo casi 10 personas a cargo por que invierto mi capital en emprendimientos míos, propios.

Yo soy un caso al revés, Yo gane el dinero afuera y lo tengo todo acá en Argentina.

Cuando uno ve a la hija de la ex Presidenta que tiene 4,5 millones de dolares en una caja fuerte sin trabajar, como lo hizo? un hotel gigante vacío? y siempre funcionarios públicos, el que tiene que demostrar como gano esa plata son los que tienen que estar preocupados yo no.

Entrevista realizada por Ruben Santamaria a Javier Iguacel por FM UNIVERSO el 9 de Julio 2020 en Capitán Sarmiento.

(Fuente: Sarmiento Es)