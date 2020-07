En el día de la fecha el intendente Javier Iguacel se presentó ante la Justicia, conforme a la citación del Juez Canicoba Corral en un encuentro vía zoom, donde participaron también los abogados del intendente.

Éstos recusaron al magistrado, por no ser un Juez imparcial de acuerdo a lo manifestado por el Juez en su carta de renuncia. Recordemos que Canicoba renunció a su cargo en las últimas horas.

Iguacel en un twitter publicó en el mediodía de hoy: “Siempre me encontrarán dispuesto y listo a presentar toda la información que la Justicia requiera, para que la verdad se imponga en este país”.

El intendente decidió con sus letrados, que hasta no conocer el resultado de la recusación del Juez, o el nombramiento de un nuevo magistrado, no prestará declaración alguna.

En su momento Iguacel había declarado sobre el particular: “Siempre trabaje con total honestidad, a mi nadie me va a encontrar mansiones, y casas como Lázaro Báez, mis viejos me dieron la educación que fue lo mas importante, ejercí mi profesión de ingeniero con lo cual hice un capital que hoy tengo, lo puedo demostrar 100%, desde que estoy en la política no tengo un peso mas que tenia desde que arranqué, no perdí plata, pero siempre trabajando. Hoy tengo casi 10 personas a cargo porque invierto mi capital en emprendimientos míos, propios.

Yo soy un caso al revés, Yo gane el dinero afuera y lo tengo todo acá en Argentina“.

Respecto de la renuncia de Canicoba Corral, el conocido periodista Joaquín Morales Solá en su nota del día de hoy, en el diario La Nación dice: “Tenía la capacidad de dividir a las dos coaliciones más importantes de la política. Lo defendieron y lo rechazaron expresiones de la gobernante alianza peronista, pero también de la opositora Juntos por el Cambio.

Supo esconder una enorme fortuna personal entre familiares y amigos. Fue juez durante muchísimos años y nadie pudo llevarlo a un juicio político o a un juicio penal por enriquecimiento ilícito. Los expedientes que entraban en su despacho no morían nunca, aunque tampoco se resolvían.

Esa era su principal armadura política y financiera.

Al final, gozará de la placidez del retiro controlando la fortuna que tiene y cobrando una generosa y enorme jubilación.

Rodolfo Canicoba Corral ha perdido la continuidad como juez, pero no debió resignar nada más. “La Justicia es mejor sin él”, dijo ayer un empinado magistrado. Es cierto, pero sabe a poco.

