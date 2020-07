Francisco Ratto, intendente de San Antonio de Areco, manifestó en entrevista virtual con este medio, que es difícil hacer un balance de gestión a tan solo siete meses de gestión, en condiciones difíciles por lo que entiende que debiera hacerse a un año en condiciones más razonables.

Agregó que es una gestión muy particular por los efectos de la pandemia que la hace no comparable con otras de cualquier época; en general el objetivo era arreglar las cuentas municipales con esfuerzo de cada área, agradeciendo la colaboración de los acreedores.

También fijamos la atención en la salud y en esa área logramos resultados y avances increíbles y siguen habiendo y eso nos llena de orgullo y nos pone muy contentos.

El Municipio está en una situación muy complicada por la deuda a proveedores pues como sabemos arrancó con un déficit enorme de más de 100 millones de pesos, con deudas heredadas de la gestión anterior a la que se suma la crisis que todos conocemos.

Tenemos un gran equipo de econmomía encabezado por Víctor Hugo Ruiz y que integran Jimena Berardinelli , Florencia Pugliese y algunas personas más, que están haciendo un esfuerzo enorme para sacar adelante al Municipio con una prioridad que es pagar los salarios de los empleados municipales y sobre todo con la cuestion de la salud.

Hicimos un gran recorte de gastos superfluos con cosas que no tenian ninguna razón de ser y sobre todo priorizando las compras de todo el municipio en especial en salud, donde descubrimos compras duplicadas, medicamentos que se vencían y todo eso llevo trabajo ordenarlo e invertir en forma más eficiente; lo estamos logrando y eso repercute en ahorro y en un mejor desempeño en el día a día.

En el hospital se realizaron nuevas obras como el shockroom y reparamos el techo de Sala de rayos que se llovía y corrían riesgo la aparatología y personal; también hay objetivos nuevos como la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria( CAP) en el Tiro Federal que se llamará Juan Miguel Caracoche, próximo a inaugurarse, para beneficio de una buena parte de la comunidad residente en Amespil, Canullo y Los Horneros que estaba desprotegida.

La cooperadora una vez mas responde y ayuda a la gestión municipal y a todo el pueblo; recordamos que la gente del pueblo confía plenamente en esta institución sagrada de San Antonio de Areco que demostró una vez más que está a la altura de las circunstancias ayudando a que salgamos adelante como estamos seguros que saldremos con todo el equipo médico increíble que tenemos; es un mal trago que entre todos lo vamos a pasar.

En el abordaje de la pandemia el equipo de Salud formado por Fernando Spina, Favio Crudo, Luis Carmena, Juan Miguel Caracoche y Mariana Fernandez, aparte de enfermeras y personal auxiliar, realmente han demostrado gran conocimiento del tema y gran preparación destacando como único municipio que hace testeos en pool, técnica novedosa que rinde mucho mas y nos pone contentos y orgullosos.

Estamos atravesando un período donde la pandemia ha crecido notablemente, y se nota en la aparición de casos que suceden en simultáneo en todos los distritos y mucho mas en lo que es el AMBA- Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano .

Más allá de esto la respuesta del equipo es muy buena y la gente se siente muy confiada aunque no podemos decaer en los cuidados que tenemos que tener como sociedad, porque esto repercute no solo en las personas en forma individual sino en toda la familia y en los lugares de trabajo; así que hay que seguir cuidándose .

En cuanto a medidas económicas hemos dispuesto no cobra la tasa de Seguridad e Higiene para todos aquel emprendedores que fueron afectados por la cuarentena o no pudo desarrollar en pleno su actividad en algunos casos en un 100% y en otros en un 50.

También informó que se están preparando nuevas medidas en el aspecto impositivo que tienen que ver con tasas de publicidad y propaganda, de manera de favorecer a los emprendedores arequeros después de la pandemia porque seguramente “tendremos una crisis económica bastante pronunciada”, poniendo como ejemplo el sector turismo para lo cual el municipio debe estar a su lado para ayudarlo.

Respecto a la vuelta a la Fase 5 consideró que sera difícil volver dado la cercanía con el AMBA, por el tránsito de personas en ambos sentidos transportando mercadería o insumos y no va a ser posible por un largo tiempo, pero suponemos que pronto habrá pasado la pandemia y podremos disfrutarla, pero dificílmente antes de septiembre u octubre.

El futuro económico financiero de Argentina no es bueno por lo que se ve en los números, tenemos que prepararnos en un contexto mundial desfavorable; Argentina hace tiempo que no viene bien y todo esto se ha agudizado, por eso tenemos que ser muy inteligentes y tener mucha paciencia para todo lo que viene; no van a ser tiempos fáciles, todo el mundo atraviesa gran crisis y Argentina, como es lógico no escapa a eso.

Tenemos que ser optimistas, criteriosos e inteligentes para poder salir de la crisis lo antes posible; en eso tengo fe porque los argentinos somos especialistas en crisis y no nos va a costar tanto, pero no veo una economía buena para los próximos años.

En general me gustaría sacar a la gente de esa situación complicada por la que atraviesa nuestro país, provincia y pueblo pero debemos tener paciencia, ser cautos y precavidos y lo mejor es pensar todos juntos como sociedad; todas la medidas son válidas y todas las discusiones son posibles.

Tenemos que entender que no es fácil comunicarse en la situación en la que estamos como no lo es administrar un municipio que viene mal y además tenemos la pandemia que no siempre estará pero por el momento complica.

Por eso pedimos un poco de paciencia dentro de nuestro propio espacio donde a veces se dificulta mucho la comunicación simplemente por no poder juntarse el grupo a charlar y poder aportar ideas y criterios.

Esto de la pandemia ha complicado mucho todo y es muy difícil sacarlo adelante; por eso es pronto para hacer diagnósticos; entonces tenemos que ser pacientes, optimistas y entender la situación por la que estamos pasando, vamos a salir adelante, yo no tengo dudas y todo esto quedará como un mal recuerdo.