El intendente Francisco Ratto y el Secretario de Salud municipal doctor Fernando Soina brindaron un informe sobre el estado de situación epìdemiológico en la mañana de hoy en el Salón Guerrico.

Abrió el intendente diciendo que la situación no ha cambiado demasiado, si bien tenemos más casos es como que nos tenemos que acostumbrar a esta normalidad pero hay que seguir trabajando sobretodo en la relación entre casos y en los sospechosos que no tienen síntomas que es la manera de que el virus no se propague.

Veremos en las próximos 15 días como evoluciona la situación especialmente en el AMBA y las nuevas directivas o decretos que vayan surgiendo desde Nación y Provincia mientras tanto seguiremos con las salidas a no más de 500 metros, comercios autorizados pero hay que cuidarse para seguir en Fase 4 que es la que mejor sienta y sin demasiadas modificaciones.

Spina hablo sobre la situación que transita sin modificaciones- coincidiendo con Ratto-, con el objetivo de seguir viendo como sigue porque estamos viendo algún nuevo horizonte: la aparición de plasma de convaleciente es importante y saludable pero no hay suficientes donantes para satisfacer la demanda..

Por otro lado hay otras alternativas interesantes y quizás haya novedades con la vacuna, pero lo más importante es no relajarse, seguir con los cuidados de la distancia social como hasta hoy y a los amigos hay que saludarlos pero no visitarlos.

Recalcando la recomendación de seguir con el mayor cuidado entre los pobladores el nuevo horizonte trae esperanza pero de una solución aunque sea transitoria a la pandemia.