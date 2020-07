Julio Graña

Cuando el odio supera la cordura, parece no haber retorno, por lo que Argentina se encaminaría a un destino que muchos vislumbramos muy oscuro, y plagado de incertidumbre.

La decisión de Fernández de expropiar un empresa privada, y su ‘paso atrás’, luego que recibiera una reprobación absoluta a lo largo de todo el país, desató un enfrentamiento con la oposición que salió por primera vez con los tapones de punta para no aceptar ese decreto, y luego casi de inmediato se pudo ver la gran separación entre la política de Fernández en distintos temas como cuando dijo: ‘me equivoque’, y la que propone la vicepresidente Cristina Kirchner, que pareciera que nunca se equivoca, y que de inmediato mandó a sus más conocidos lanceros a tratar de ‘marcarle la cancha’ al presidente.

La grieta, palabra que se impuso en la ideología popular, desde el mismo momento en que Jorge Lanata la presentara en una entrega de los Martín Fierro, parece ser que renació en esta pandemia con toda su fuerza.

Desde que muchos presos, corruptos que ya conocemos y de los otros que también sufrimos, fueron quedando en libertad cuando Fernández maltrató a periodistas, y luego cuando desde distintos lugares del kirchnerismo impulsaron el ataque brutal a ‘Baby’ Etchecopar, el que tuvo una respuesta impensada defendiéndolo, hasta posiciones como la de A. Laje y Novaresio, muy lejos de las formas de Etchecopar y de su pensamiento, que demostró que la nación no quiere esa dictadura ideológica.

La situación económica del país cada vez se vislumbra más apremiante, una sociedad que se nota ya cansada de esta cuarentena cuyo final parece estar muy lejano, si miramos la problemática del gran Buenos Aires y CABA, con la superación en las últimas horas de más 110 mil casos positivos de COVID-19, lo que habría obligado a postergar la conferencia de prensa de este miércoles 15 para el próximo viernes 17, donde se informará que pasará en el futuro de esta cuarentena.

La carta de Bonafini, enojada por la reunión del presidente con industriales el 9 de julio, recibió la respuesta del titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, donde le pidió a Fernández que “maneje la lapicera”. “Siempre hemos considerado que en un país presidencialista el que maneja la lapicera es quien gobierna. Me sentí muy mal cuando escuché las críticas de Bonafini porque yo estuve en el acto. En la pandemia no dejé de pagar los sueldos y no le pedí ayuda a nadie”.

Todas estas señales desde dentro y fuera del ‘Frente de Todos’, nos dicen que el futuro para el presidente viene complicado, y más tarde o más temprano, deberá decidir si gobernará para todos, o aceptará el mandato de la ex-presidente, que nos llevaría a caer irremediablemente dentro de la grieta con consecuencias inciertas.