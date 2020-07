En la mañana de este martes el doctor Fernando Spina Secretario de Salud brindó en conferencia de prensa aun informe sobre la situación epidemiológica de coronavirus.

En la mañana de este martes 28 de julio el doctor Fernando spina Secretario de Salud Municipal brindó en conferencia de prensa un informe sobre la situación del COVID-19 en San Antonio de Areco.

Dijo Spina que seguimos confirmando casos y a los informados anoche se sumó uno más; de los otros que hubo, dos están relacionados con personal de salud no como sospechosos sino por vigilancia activa de personas lo que nos permite detectar rápido, aislar y ver sus contacto estrechos.

Existen 15 casos sospechosos y 10 más algunos lo que demuestra que el virus está entre nosotros.

Los casos activos van bajando y están bien, hay 54 recuperados, internados 3 personas y esto es positivo; están en buen estado y serán dadas de alta; muchas de ellas entrarán en el Plan de de Donación de Plasma que está funcionando y está demostrando ser positivo.

Estamos contactando a pacientes recuperados que están dispuestos a donar y esto beneficiará a pacientes que lo necesiten; además Areco desde el primer momento adhirió y hemos tonado contacto con el Instututo de Hemoterapia de La Plata; varias personas han donado y hemos recibido plasma de convaleciente.

Aún no están los datos de eficacia pero todo indica que los resultados prometen ser exitosos. Siguió insistiendo en que se eviten salidas o juntadas en casos que no son necesarios, mantener el distanciamiento físico más que el social, compartir ambientes, comidas o algún otro elemento si no es necesario o al menos limitarlo en lo posible.

Una novedad es el fallecimiento de una persona de la que no damos más datos por ética profesional y hemos descartado un número importante y seguimos descartando pacientes ya que hemos testeado bastante.

Había 2 personas relacionadas con hogares 1 de ancianos y otro de discapacitados de los que estudiamos con quienes estuvieron en contacto positivos pero vienen dando negativos y eso es bueno porque en esos lugares cerrados el ingreso del virus puede ser un problema serio.

Hemos gestionado para mañana (por hoy) un aporte de la provincia a través la Región Sanitaria y la Universidad de La Plata para que vengan y nos ayuden a hacer pools en instituciones privadas; se hará un operativo de 26 hisopados en pools, que es lo que venimos haciendo, pero en este caso con la Universidad en institutos como Hogar San José, Morgan y San Camilo por lo que se verám resultados; estos estarán en 48 o 72 horas y serán informados.

Haciendo estos estudios es muy importante porque con un solo permite comprobar si es negativo se descartan y si es positivo se hace individual y eso en grandes poblaciones cerradas es muy positivo.

No tenemos pacientes graves internados, hemos tenido que están evolucionando bien.