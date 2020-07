Soy Luciana Depauli, directora general de Comunicación y Medios del municipio y hoy vamos a compartir el reporte diario.

Hasta el momento doscientas diecinueve personas de nuestra ciudad han dado coronavirus positivo.

De estas doscientas diecinueve personas, setenta y siete se encuentran transitando la enfermedad en este momento.

Este último número es menor que ayer ya que hoy, por un lado, hemos recibido catorce resultados de Región Sanitaria, de los cuales únicamente tres han sido positivos y once negativos.

Además debemos sumarle un resultado positivo realizado en un laboratorio privado.

Pero por otro lado, en el día de hoy, se han otorgado cinco altas a pacientes de coronavirus sumando un total de ciento veinticuatro personas recuperadas a la fecha.

Cabe destacar que de los cuatro resultados positivos solamente resta establecer el nexo de uno de ellos los demás son contactos estrechos de pacientes positivos o personas que trabajan fuera de la ciudad.

También en el día de hoy es importante contar que se ha activado el protocolo tan sólo en cuatro oportunidades. Por lo cual, sumado a los cinco resultados pendientes estamos a la espera de nueve resultados.

De aquellas personas que han dado coronavirus positivo, tres adultos mayores se encuentran internados en el hospital municipal y dos de ellos son adultos mayores institucionalizados.

Y aquellas personas que aún aguardan el resultado de su hisopado, ninguna permanece internada en el hospital.

En la noche de hoy queríamos destacar que si bien aún no se cumple el plazo de catorce días posterior al Día del amigo si ya ha pasado una alta etapa de lo que sería la presentación de síntomas y queríamos destacar que hace ya varios días que la realización de hisopados viene descendiendo y es importante poder reconocer que esto tiene mucho que ver con el esfuerzo que toda la población hizo de no juntarse y que hoy no tengamos una repercusión negativa que podría plasmarse en una gran cantidad de hisopados.

Así que bueno, hoy queríamos generar esa información.

Es importante valorar el esfuerzo, y si bien hoy tenemos varias actividades más permitidas, es muy importante que cuando usemos esas posibilidades las hagamos respetando los protocolos. Ya que los mismos son herramientas para que la ciudadanía pueda tener a su alcance posibilidades de autocuidado, tanto para ellos como para su propia familia.

Fuente: Baraderoteinforma)