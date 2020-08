Mi nombre es Natalia Negré soy directora general de relaciones con la comunidad y participación y vengo brindarles el informe del día de la fecha.

Como siempre aclaramos los días domingo no recibimos resultados de los hisopados pendientes, en el día de la fecha se encuentran transcurriendo la enfermedad 77 personas sumadas a las 136 personas que se encuentran dadas de alta tenemos un total de 232 personas covid positivo en nuestra ciudad, el número de altas ha aumentado en el día de la fecha ya que se han emitido 3 altas médicas a personas que se encontraban transitando la enfermedad por eso ha disminuido el número de personas que se encuentran transitando la misma.

En el día de la fecha se activó el protocolo en 6 oportunidades de lo cual debemos lamentar la pérdida de una persona, un adulto mayor que se encontraba institucionalizado y que había sido internado en el día de ayer, luego de la filmación del reporte y ha perdió su vida en el día de la fecha, estamos aguardando su resultado y expresamos nuestras más sentidas condolencias a todo el grupo de la institución en la cual se encontraba internado y también a todos su núcleo familiar

Estamos entonces a la espera de 15 resultados de los cuales se encuentra internado un adulto mayor que proviene de su domicilio Y tenemos entonces 14 resultados más a la espera.

Transitando la enfermedad en este momento Queremos mencionar que tenemos 3 adultos mayores internados de las cuales 2 adultos mayores pertenecen a instituciones geriátricas y tenemos en aislamiento extra hospitalario 53 adultos mayores y 21 adultos.

Como siempre luego de brindar los números en base a la cantidad de personas Covid19 positivo en nuestra ciudad mencionamos la importancia de las líneas COVID-19 que son el 15 40 3259 y 15 40 90 23 que por un lado es para despejar cualquier tipo de dudas en base a síntomas, en base a los protocolos que estamos siguiendo y también son las líneas destinadas al seguimiento de todas las personas que son casos positivos, que son casos sospechosos y que son contactos estrechos de éstas, tanto de los casos positivos como de los casos sospechosos, como así también hacemos lo que es el rastreo de los contactos estrechos.

En base a los protocolos de alta que se le dan a los pacientes COVID-19 positivo siempre se basa el área de infectología y el servicio médico en los protocolos que son enviados desde el Ministerio de Salud de Provincia y Nación y lo que es Región IV sanitaria; las altas se van dando en base a los protocolos como mencionaba y a los seguimientos que va haciendo el área médica a cada uno de los pacientes que se encuentran transitando la enfermedad, dada la evaluación entre lo que es el servicio de infectología y el servicio de área médica y se van brindando las altas correspondientes a los pacientes.

Es muy importante muy importante remarcar y destacar que se han habilitado muchas actividades en el transcurso de estos últimos días en nuestra ciudad, no por esto significa que los contactos estrechos que cada persona tiene debe aumentar, en este caso lo que queremos remarcar y decir es que no porque se hayan actualizado las habilitaciones de actividades por ejemplo las salidas recreativas la posibilidad de poder ir a un comercio gastronómico a comer podemos realizarlo con nuestros amigos con nuestros conocidos solamente están permitidas.

Estas actividades con nuestro núcleo conviviente Porque mientras más contactos estrechos tenemos mayor es la probabilidad de contagios masivos en nuestra ciudad y Por ende tener que retroceder en lo que son las habilitaciones de las actividades

Si queremos a nuestra familia, si queremos a nuestros conocidos, si queremos a nuestros amigos debemos cuidarnos debemos cuidarlos y debemos evitar este tipo de contactos.

Las medidas de prevención de contagio siguen siendo las mismas:

* Utilización de barbijo *desinfección constante de superficies

* Desinfección constante de manos

* Higienización permanente de todo lo que ingresa a nuestro domicilio.

Cabe mencionar y destacar que es pura y exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros evitar que la curva de contagios aumente y poder lograr que esta curva de contagios comience a descender

