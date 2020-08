Entrevistamos, virtualmente, al ingeniero Fernando Mousegne, Director del INTA de San Antonio de Areco quien nos pintó un panorama del sector agropecuario en momentos tan particulares tanto por la pandemia del coronavirus cuanto por la incipiente sequía que se está presentando.

Respecto al panorama agropecuario en sí, Mousegne dijo que no había mucho que informar ya que solo se puede comentar sobre trigo que ya se terminó de sembrar y ha habido una rango importante de condiciones de siembra; en principio los que sembraron temprano lo hicieron con buena humedad.

La falta de precipitaciones hizo que se demoraran algunas siembras no solo por falta de agua sino porque el frío muy intenso no permitía que las sembradoras taparan bien las semillas.

Los trigos sembrados temprano- a principio o mediado de junio-, están en buenas condiciones; han sufrido en algunos sectores las bajas temperaturas permanentes, sobre todo en los bajos, y se ven algunas hojas afectadas por el ese frío pero en general están en buenas condiciones; los sembrados más tarde están naciendo o creciendo con lentitud, van asomando lentamente porque estas bajas temperaturas permanentes hacen que todo se lentifique.

Respecto a la superficie sembrada, dijo el director del INTA que cree que en Areco y la zona se cumplieron expectativas de siembra y bajó un poquito, no mucho mas de un 10 % de lo sembrado el año pasado más que todo por la incógnita de lo que puede pasar, si no hay variante en las retenciones; a todo esto se suma que hay incertidumbre sobre las que medidas que se pueden tomar desde el Gobierno.

Mousegne manifestó que lo bueno que se puede mencionar de lo pasado en el partido es que no hemos sufrido hechos de vandalismo que es importante; si bien hubo algunos en hechos en Exaltación de la Cruz que es lo más cercano ha habido, eso no tiene que poner contento no solo para los productores sino para la localidad ya que este recurso mueve las economías de estas localidades.

Desde el punto de vista de las perspectivas hay la intención para sembrar maíz; los que trabajan campo propio ya compraron la semilla pre campaña, otros lo están haciendo ahora y eso va va a que la siembra de maíz, que el año pasado fue muy buena y ha aumentado mucho en estos últimos años, Mousegne cree que en los campos propios se va a mantener y habría que ver como se ha manejado la reorganización de los arrendamientos en lo que ha habido arreglos distintos y eso hará que se siembre más soja o más maiz.

El productor está en un estado de incertidumbre y desde el punto de vista de la tecnología se va a ajustar mucho, no arriesgar demasiado en los costos, por lo que podemos decir que se está en forma muy conservadora; se nota que no está dispuesto a arriesgar mucho mas de lo necesario; las perspectivas no no solo en los precios sino en las condiciones de mercado que pueda tener Argentina- decía el profesional.

Desde el punto de vista del clima, dijo el director, tampoco el panorama es muy favorable pues se esta pronosticando un año Niña, es decir y las lluvias van a ser mas bajas o bajas, de normales para abajo lo cual ha traído algunos inconvenientes en algunos cultivos especialmente en los maíces tempranos.

El resto delo agro esté funcionando bien, en la ganadería los que han tenido reservas las están empezando a utilizar, un poco por la caída de pasto.

El ingeniero concluyo diciendo que sigue creyendo que el sector agropecuario es el que moviliza todo en las comunidades, por eso le sorprende estos ataques a los silo bolsa y el poco entendimiento de que no están afectando a un productor sino nos están afectando a todos.