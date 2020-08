Se está llegando a un elevado número de contagios, el pico de la Pandemia se está haciendo tangible en la sociedad, los sistemas sanitarios comienzan a dar señales de saturación, el cansancio, el hartazgo está a flor de piel en el distrito, parece ser el tiempo de flaquear, pero todo lo contrario, es muy importante el cuidado personal y no realizar fiestas, ni reuniones puertas adentro.

El Director Médico del Hospital Omar Recchi, ve en primera persona la situación y no ocultó su malestar con aquellos que no se cuidan o no cumplen con los requisitos necesarios para no contagiarse: “ Notamos que desde el día del amigo para acá, la gente se ha distendido, nos hemos enterado de fiestas y asados, la verdad da mucha bronca”, este sentimiento también existe dentro de la sociedad que viene tomando los recaudos: “Siempre le estoy agradecido a la población, pero estamos viendo muchos positivos desde esos días de festejo” , esto hace directa referencia a los contagios puertas adentro.

Posiblemente aún queden personas que no crean que este contexto de contagios se den por estos motivos, en función de despejar dudas el Recchi dice: “Cuando vamos viendo los positivos, empezamos a notar que está contagiado el cuñado, el hermano, una tía y después nos mienten diciéndonos que no se reunieron”, y continúa “Si del grupo familiar se contagian ocho de veinte integrantes, no me digan que no se juntaron, los resultados son categóricos”, el enojo del doctor es entendible, porque no solo queda en la irresponsabilidad de juntarse cuando no se debía, sino el consecuente ocultamiento de los hechos, lo que no ayuda para nada a la colecta de datos epidemiológicos.

Hace meses, ya demasiados, que la población está sometida a los caprichos del Coronavirus, uno de los sectores que más lo siente es el de salud: “Todos los médicos, enfermeras, todo el personal en la Argentina, estamos poniendo el pecho y hay gente que se está juntando”, declara decepcionado el doctor.

Se acerca el fin de semana, oportunidad para que el distrito se llene, como viene sucediendo en los últimos tiempos, las reuniones o fiestas puertas adentro, son los focos de infección que están haciendo subir los números de contagios, es casi el último reducto que le queda al sistema sanitario por entrar, no es fácil hacerlo porque suele ser muy sigiloso, porque a muchos vecinas y vecinos quizás les parezca exagerado hacer una denuncia, llamar a la policía y entrar en un conflicto.

En cuanto al panorama local Recchi dijo: “Tenemos algunos casos leves, algunos poquitos en situación intermedia y una persona en terapia intensiva, que está en estado crítico”, hace poco falleció un vecino del distrito, esto es algo real.

Con respecto a los estudios que se vienen realizando, por casos sospechosos, Recchi comentó: “Todos los hisopados que mandamos a entidades estatales está totalmente retrasados, antes tardaban 48hs, hoy los están haciendo de cinco a siete días, algunos piensan que no les queremos dar los resultados, pero no hay nada más alejado de la realidad que eso”, por esa razón es también que: “Los casos que se conocen en una fecha pueden venir, por estudios que se hicieron hace una semana, ni bien nos enteramos de los resultados, se los comunicamos al paciente ”, aclara el director.