Se transcribe el Protocolo elaborado por la Liga de San Antonio de Areco para ser presentado a las Autoridades Municipales, Provinciales y/o Nacionales para ser evaluado, una ves autorizado comenzar con los entrenamientos de Fúbol a partir del siete (7) de Setiembre de 2020, NO ANTES.

Cada Club (O EN CONJUNTO) de los Distritos de San Andrés de Giles, Capitán Sarmiento y Exaltación de la Cruz, pueden adaptar el mismo y presentarlos en sus respectivos Municipios ante las Autoridades del Comité de Crisis de la Salud.

PROTOCOLO DE PREVENCION PARA LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19.-

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo de 2020 declaró pandemia al brote del nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV2, que produce el COVID-19. La misma es una enfermedad con sintomatología principalmente respiratoria que puede ser letal en muchos individuos, especialmente en personas mayores de 65 años, transmitiéndose a través del contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona enferma. Ante esta situación, como Presidente de la Liga Deportiva de San Antonio de Areco, colaboramos con el desarrollo de un protocolo preventivo para disminuir el riesgo de contagio ante el eventual retorno de los entrenamientos de los equipos de Primera División, Cat Sub 20 y Cat sub 17 de fútbol de nuestra Liga. En el caso de que se flexibilice el estado de aislamiento actualmente decretado a nivel presidencial para combatir la propagación viral. Se estima que la situación actual se extenderá durante un tiempo prolongado, con posibles brotes recurrentes a nivel mundial los próximos meses, hasta alcanzar la inmunización natural (de los ya recuperados) o mediante la aplicación de una vacuna a futuro. El protocolo consta de información sobre el plan de acción preventiva (dirigido a jugadores, técnicos y colaboradores institucionales) para efectuar lo que llamaremos “entrenamiento en espacios seguros” teniendo en cuenta los aspectos de higiene y seguridad en 3 escenarios: 1. Desde el momento en el que el jugador sale de su casa hacia el entrenamiento. 2. Durante el entrenamiento e inmediatamente al finalizar el mismo. 3. Desde el club hacia su residencia. Como integrantes de la liga deportiva de S.A.D.A tenemos el deber y la obligación de leer y respetar a conciencia este protocolo.

ESCENARIO 1: Desde la casa al entrenamiento La actividad física se implementará en lugares amplios, al aire libre y con escasos atletas por sesión (grupos de a 6 jugadores) tomando principal recaudo en la distancia entre los deportistas (3 Metros). Antes de retirarse de su hogar, el jugador y/o colaborador, ya cambiado con la ropa deportiva y/o accesorios que utilizará en la sesión de entrenamiento, debe lavarse las manos con agua y jabón, vigorosamente, cubriendo palma, dorso, dedos, uñas y muñecas; acción que debe durar aproximadamente 1 minuto entre su 2 inicio y finalización. Acto seguido, repetir el mismo procedimiento pero colocándose alcohol en gel (con el cual deberá contar también en su vehículo particular a la hora de dirigirse al lugar de entrenamiento.) Al subirse a su automóvil, colocarse la tapa bocas, nuevamente alcohol en gel y proceder a dirigirse al lugar de entrenamiento SIN REALIZAR NINGUNA ESCALA EN EL TRANSCURSO DEL VIAJE, manteniéndose fuera de contacto con otros individuos (salvo estricta necesidad, donde deberá hacerlo respetando una distancia mayor a 2 metros volviendo a colocar alcohol en gel en sus manos). Al llegar al predio, sería conveniente, con el acompañamiento de la Secretaria de Salud del Municipio tomarle la temperatura a los jugadores y cuerpo técnico; si el club está en condiciones económicas se sugiere comprar la pistola.

ESCENARIO 2: Durante el entrenamiento e inmediatamente finalizado el mismo: Tal como se describió en el punto anterior, los entrenamientos se ejecutarán en espacios abiertos (10.000 m2) dividiendo el campo de juego en 4 (2.500 m2) si el club posee otros espacios, más amplio será el distanciamiento, se evitaran lugares cerrados y/o sin ventilación (gimnasio, vestuarios, etc). Se dispondrá de una programación de trabajos organizados multidisciplinariamente para cumplir un progresivo aumento de estímulos e intensidad evitando así potenciales lesiones de los atletas en su readaptación deportiva. Al ingresar al campo de entrenamiento deberá estar todo listo para que se ejecute inmediatamente el mismo. Haremos cumplir estrictamente las distancias interpersonales preestablecidas. Acto siguiente, jugadores y colaboradores deberán lavarse las manos con alcohol en gel, tomar sus pertenencias y para retornar a sus vehículos y dirigirse a sus domicilios particulares. Higiene y distanciamiento en los entrenamientos • Respetar la distancia entre personas: al menos 3 m. • No más de 6 jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha, más un profesor o entrenador. • Los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamientos (Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, utileros, asistentes, dirigentes, etc.), deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo. • No se permite la mezcla de jugadores. Siempre entrenaran el mismo grupo de 6 jugadores, no podrá hacerlo con un grupo diferente luego, Es decir, no pueden pasar de un grupo a otro de jugadores. • Materiales de entrenamiento: el único elemento deportivo con el que contará el jugador para entrenar será una pelota para cada uno (esta es previamente desinfectada por cada jugador o trae su propia pelota). Cada jugador traerá los elementos de aseo personal desde su casa: botella de agua, alcohol al 70% o en gel, etc. • Duración de los entrenamientos: cada entrenamiento durara un máximo de 60 minutos. • Contenidos de los entrenamientos: están apuntados a el mantenimiento de la condición física de los jugadores y al desarrollo de sus técnicas individuales.

ESCENARIO 3: Retorno desde el club hacia la residencia Una vez en el vehículo, limpiarán sus manos con el alcohol en gel personal y harán el trayecto de retorno a sus casas en forma directa, individualmente y sin ninguna escala. En el ingreso a la residencia tiene que haber un trapo de piso embebido en lavandina para pisar con la suela del calzado el cual deberán dejar allí, por lo que hay que disponer de un espacio externo o interno que deben acondicionar exclusivamente para esta medida “de descarte”, alejado del resto de los espacios comunes de la casa. Lo mismo sucederá con la ropa de entrenamiento, toalla, ropa interior u otra prenda utilizada en la sesión del día la cual colocarán en bolsas de nylon que cerrarán para luego lavarlas con agua y lavandina diluída. Inmediatamente y SIN TOCAR A NADA NI A NADIE, el jugador o colaborador se bañará con agua caliente y abundante, jabón. Indicamos colocar algún recipiente (podría ser una caja por ejemplo) en este sector “aislado” del resto del hogar, exclusivamente para poner objetos que serán llevados al exterior nuevamente al día siguiente, en la próxima práctica. Tal es así para llaves del auto, de la casa, billetera, dinero, etc) Finalizando este protocolo y a modo de conclusión, es primordial comprender que debemos ser conscientes y responsables ante esta situación de alcance mundial, conservando la prudencia y cordura, manteniéndonos en comunicación constante. ANTE CUALQUIER SÍNTOMA SOSPECHOSO (Tos, dolor de garganta, diarrea, malestar general y PRINCIPALMENTE FIEBRE) indicamos comunicarse con algún representante del área de Salud municipal (02326500600) para asesorarse sobre la situación y ver el plan de acción correspondiente. Cuidándonos nosotros, cuidaremos a nuestras familias y al resto de la población. MEDIDAS PREVENTIVAS QUE LOS CLUBES DEBERAN TENER EN CUENTA PARA LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS. Desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen. • Evitar compartir el equipamiento deportivo • Es recomendable que cada uno de los jugadores concurra a los entrenamientos provistos de su propia hidratación. • Queda prohibido darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico. • Prohibir compartir cualquier tipo de infusión, especialmente el mate. • Evitar el contacto social si decide tomarse un descanso en su sesión de entrenamiento. • Mantenerse al menos a 3 metros de distancia de otros individuos en todo momento. • Utilizar el mayor espacio posible dentro del predio • No tocar superficies con las manos de manera innecesaria (asientos, puertas, barandas, etc) 4 • Si precisa estornudar o toser, hacerlo sobre el pliegue del codo. • No compartir ningún dispositivo móvil, comida o bebida con otros deportistas.

Los abajo firmantes nos comprometemos a cumplir con el protocolo solicitado poniéndonos a disposición de las autoridades municipales, ante cualquier sugerencia y/o modificación.

